UFL, il nuovo gioco di calcio gratis ha un testimonial inaspettato

Lo scorso agosto, in occasione della Gamescom Opening Night Live 2021, è stato presentato UFL, un nuovo gioco di calcio che decide di entrare a gamba tesa contro colossi come FIFA e PES.

FIFA 22 sarà disponibile regolarmente nei negozi il prossimo ottobre, mentre eFootball sarà acquistabile solo in versione digitale (e totalmente gratuita).

eFootball si è del resto già ampiamente mostrato in un lungo gameplay preparando i giocatori alla nuova iterazione del franchise Konami.

Anche il nuovo FIFA non sembra essere da meno, tanto che in occasione dell’Accesso Anticipato i giocatori hanno scoperto ha un “prologo” davvero atipico.

Ora, via Twitter, gli sviluppatori di UFL hanno confermato il giocatore che farà da testimonial per il gioco, un calciatore forse non troppo noto agli appassionati di calcio italiani ma sicuramente molto interessante.

Si tratta infatti del terzino di origine ucraine del Manchester City Oleksandr Zinchenko, scelto dagli sviluppatori del team Strikerz per rappresentare “il volto” della loro nuova esperienza definita “Fair-to-Play”.

Zinchenko, di soli 24 anni, ricopre anche il ruolo di centrocampista quando schierato dal commissario tecnico ucraino Andrij Ševčenko durante le partite della nazionale Ucraina.

Poco sotto, il tweet che mostra il rendering di Oleksandr Zinchenko:

«UFL è una lega globale online di calcio dove contano soltanto le tue abilità», ha spiegato lo sviluppatore poco dopo l’annuncio del gioco.

E ancora, «Unisciti alla rivoluzione che cambierà il mondo delle simulazioni calcistiche per sempre da oggi», prosegue il comunicato ufficiale.

Ricordiamo anche che è in arrivo Sociable Soccer, sviluppato da Jon Hare (creatore di Sensible Soccer), uno dei franchise calcistici più popolari degli anni ’90.

Ma non solo: di recente la nostra Stefania Sperandio ci ha parlato dei nuovi giochi di calcio UFL e GOALS, i quali “ce l’hanno a morte con FIFA e FUT, ma sono figli loro”.

Nel caso però facciate parte di quelli che proprio non vedono l’ora di scendere su un campo da gioco virtuale, potreste avere la possibilità di giocare a FIFA 22 in Accesso Anticipato.