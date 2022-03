Ufficiale: anche A Plague Tale diventa una serie TV

A Plague Tale: Innocence è un gioco action adventure dall’ambientazione medievale pubblicato ormai nel lontano 2019 per tutte le piattaforme.

Nel corso del 2022 dovrebbe arrivare anche un sequel a questo primo capitolo, il nuovo A Plague Tale: Requiem, presentato durante gli ultimi The Game Awards, che è apparso tecnicamente migliore rispetto al capitolo originale.

La rappresentazione di una delle piaghe più dure che ha colpito l’Europa del XIV, da parte di Asobo Studio, è stata sicuramente molto suggestiva e apprezzata anche grazie alla sua direzione artistica, e il nuovo Requiem potrebbe avere tutte le carte in regola per diventare l’apripista per una nuova generazione di stealth.

Ora però è arrivata la conferma che anche A Plague Tale si aggiungerà al già nutrito cast di videogiochi che hanno ricevuto (o riceveranno) un adattamento televisivo.

Dopo serie come The Witcher, ma anche The Last of Us o Halo, entrambe di prossima uscita, arriva la conferma tramite Twitter della produzione di una riproposizione televisiva del videogioco di Asobo Studio.

‍♀️ It’s official! I’m honored to work on the adaptation as a TV series of @APlagueTale. Thank you to @AsoboStudio and @Focus_entmt for their trust. I can’t wait to bring Amicia and Hugo’s journey to the screen! https://t.co/93Ct3FuCp2 #APlagueTale #Mediawan #MerlinProd — Mathieu Turi (@MathieuTURI) March 17, 2022

Non ci sono ulteriori dettagli oltre al fatto che serie sarà guidata dal regista Mathieu Turi.

Proprio a tema serie tv tratte dai videogiochi, recentemente Pedro Pascal – che interpreterà Joel nella serie di The Last of Us – ha parlato della sua esperienza nella realizzazione dell’adattamento televisivo del capolavoro Naughty Dog, e lo ha fatto con parole davvero sentite.

Senza contare anche la serie su Halo, che debutterà a breve in esclusiva Paramount+, e che sembra potrà essere vista in modo particolare anche da tutti gli utenti di Xbox Game Pass.

Per concludere, notizia delle ultime settimane è stata anche quella della produzione di una serie tv su God of War, e molti stanno già immaginando quale attore potrebbe interpretare il burbero Kratos.