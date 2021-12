Febbraio diventa un mese più leggero: rinviato update di un titolo Ubisoft

Se avete seguito le notizie degli ultimi mesi saprete che il mese di febbraio sarà molto pieno ma, nella sfortuna, Ubisoft ce l’ha reso più leggero.

Un mese davvero di fuoco, che vede protagonista Elden Ring tra le uscite più importanti di quelle settimane già ricchissime di loro.

Un titolo che abbiamo rivisto pochi giorni fa, perché durante i The Game Awards 2021 è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato alla storia.

A febbraio 2022 sarà protagonista anche Ubisoft con l’aggiornamento di un suo importante titolo anche se, ora, ci toccherà usare il condizionale.

Nel mese di febbraio sarebbe dovuto arrivare l’aggiornamento più importante di The Division 2, il looter shooter di Ubisoft uscito qualche anno fa.

Negli anni, The Division 2 era stato già fortemente ampliato con Warlords of New York, un contenuto aggiuntivo molto corposo che rendeva il titolo ancora più interessante.

Come detto, nel mese di febbraio il gioco avrebbe dovuto avere una ulteriore espansione ma, con una comunicazione su Twitter, il team di sviluppo ha dato una brutta notizia.

Agents, We have an important message from The Division 2 Development team to share today. pic.twitter.com/WsrR2U5gTX — The Division 2 (@TheDivisionGame) December 13, 2021

Come potete vedere dal tweet qui sopra, l’aggiornamento è stato rinviato a data da destinarsi da parte di Ubisoft, in un non meglio precisato momento del 2022.

«Mentre vogliamo ripartire con una programmazione degli aggiornamenti più regolare per The Division 2» recita il tweet, «vogliamo lavorare sui contenuti esistenti e ripulire ancora il nostro prossimo aggiornamento nei suoi elementi essenziali, inclusa la nuova modalità di gioco, la stagione narrativa, e le nuove feature».

Siamo ormai abituati a leggere di molti aggiornamenti che hanno subito ritardi nella lavorazione, e The Division 2 è solo l’ennesimo di una lunga lista.

Non servirà ricordarvi che, Cyberpunk 2077, ci sta facendo attendere moltissimo per i suoi aggiornamenti delle versioni current gen del titolo.

Un titolo che di recente ha compiuto il suo primo anniversario, e che oggi abbia ricordato con una riflessione sul suo valore dopo tutto questo tempo.

Con lo spostamento di questo aggiornamento di The Division 2 febbraio è diventato un mese più sostenibile, ma comunque molto pesante.