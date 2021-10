Ubisoft vi fa provare gratis una novità in anteprima (ma solo per 24 ore)

In un mercato ricco di uscite spesso ravvicinate, poter provare un prodotto in anteprima costituisce un’occasione da non lasciarsi sfuggire, e Ubisoft lo sa bene.

L’azienda francese vi dà infatti la possibilità di giocare Riders Republic per 24 ore in attesa del lancio, previsto per il 28 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e Amazon Luna.

Al titolo sportivo abbiamo dedicato una corposa anteprima nella quale il nostro Domenico Musicò ha evidenziato luci e ombre in attesa del lancio, portando l’attenzione sulla natura ambiziosa del titolo senza risparmiare qualche dubbio.

Vi ricordiamo che il prodotto firmato Ubisoft era atteso per febbraio 2021, ma per assicurarsi di rifinirlo e consegnarlo al pubblico al massimo del suo splendore, la software house transalpina ha optato per la posticipazione del lancio.

A partire dal 12 ottobre per le successive 24 ore, sarà possibile provare Riders Republic su PC senza alcun costo aggiuntivo.

La gustosa notizia, riportata anche da TheGamer, è arrivata tramite il seguente tweet apparso sul profilo ufficiale del gioco, che vi ricorda come, per usufruire della prova gratuita, sarà necessario utilizzare Ubisoft Connect:

Unleash the Rider within!

Play for free on October 12th exclusively on Ubisoft Connect PC pic.twitter.com/KU7nRGbJiZ — Riders Republic (@RidersRepublic) October 8, 2021

Vi ricordiamo che il gioco, balzato al centro dei riflettori grazie alla promessa di cambiare radicalmente i classici panorami dei titoli sportivi, vi permetterà di mettere alla prova le vostre abilità in modalità single player e co-op.

Nel corso del PC Play Day potrete accedere alle cinque carriere disponibili, giocabili in solitaria o in PvP. Disponibili anche tutte le modalità multiplayer come Mass Race, Versus, Tricks Battle e Free-for-all.

Per quanto riguarda la Mass Race, si tratterà di una gara con oltre 50 giocatori, con nuove corse che appariranno nella mappa ogni 30 minuti.

La modalità Versus ci permetterà di sfidare fino a 5 amici, mentre quella Free-for-all ci porterà a scontrarci contro 11 avversari in una lunga serie di obiettivi da portare a termine nel minor tempo possibile.

In conclusione, optando per la modalità Trick Battle verremo gettati al centro di un match 6v6 in cui ci verrà chiesto di eseguire il maggior numero di trick per ottenere dei preziosi punti da poter utilizzare nel gioco.

Ubisoft non è nuova a iniziative del genere, e di recente ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis che potete riscattare per un periodo limitato.

È anche il periodo delle sorprese: una storica IP sarebbe pronta a tornare con un gameplay diverso da quello al quale il franchise ci ha abituato negli ultimi anni.

In conclusione, Far Cry 6 è appena uscito, ma già si parla del prossimo capitolo che, secondo la stessa Ubisoft, per la prima volta potrebbe essere completamente online.