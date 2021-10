Far Cry 7 potrebbe essere completamente online, secondo Ubisoft

Neanche il tempo di archiviare Far Cry 6 che Ubisoft inizia a pontificare su quello che potrebbe essere il futuro del franchise.

Il sesto capitolo del franchise bellico open world è freschissimo di uscita, mentre il publisher francofono sta già pensando a come potrebbe essere un eventuale Far Cry 7.

Una serie che da molto non rinnova la sua formula, come vi abbiamo testimoniato anche nella nostra ultima recensione del capitolo in questione.

Probabilmente, proprio per questo motivo, Ubisoft vorrebbe dare una svolta netta a Far Cry, nell’ottica di far riaccendere l’interesse dei giocatori.

A darci un’idea di quello che potrebbe essere il futuro del franchise ci pensa VGC, attraverso l’analisi di alcuni contenuti proprio di Far Cry 6.

Ubisoft pare abbia incluso dei piccoli teaser all’interno del gioco, che riguardano un potenziale videogioco multiplayer ambientato nell’universo di Far Cry.

Attraverso dei QR code che si trovano dentro il gioco si può accedere ad un brevissimo trailer, che pare sia riferito proprio ad un nuovo titolo.

Inoltre, una fonte di VGC ulteriore avrebbe confermato che Ubisoft sta esplorando la possibilità di convertire alcuni suoi franchise storici. L’idea sarebbe quella di dare una svolta multiplayer online ad alcune delle sue saghe.

Anche Jason Schreier, reporter di Bloomberg, lo scorso giugno ha confermato questa intenzione, durante un podcast:

«Da quello che ho sentito, se ricordo correttamente, stanno puntanto ad andare verso una direzione radicalmente diversa con il prossimo Far Cry, dopo il sesto»

Mentre arriverano tante novità gratis in Far Cry 6, non ci resta che aspettare per capire cosa succederà con il prossimo capitolo della serie.

Ubisoft deve ritrovare la sua strada sicuramente, e ci rincuora un po’ il fatto che per esempio Beyond Good & Evil 2 non sia ancora morto, perché lo studio ha bisogno di nuovo personale.

A proposito, recentemente Ubisoft ha confermato una incredibile teoria dei fan per quanto riguarda il secondo capitolo.