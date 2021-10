Ubisoft vi regala un nuovo gioco gratis: ecco come ottenerlo

Ubisoft ha appena inaugurato una nuova promozione per poter riscattare un nuovo gioco gratis su PC, disponibile senza che sia necessario alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di Tom Clancy’s Ghost Recon, il primo capitolo della storica serie, la cui ultima uscita ufficiale è stata Breakpoint: potrete ottenerlo gratis per un periodo limitato e, dopo il riscatto, sarà vostro per sempre.

Non è l’unica promozione che Ubisoft ha reso disponibile per celebrare la saga: è infatti possibile ottenere gratis il DLC Fallen Ghosts per Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Questa offerta è valida anche per gli utenti delle console Microsoft: Xbox Store ha reso disponibile questo bonus in forma gratuita.

Il primo capitolo di Tom Clancy's Ghost Recon è disponibile gratis.

La promozione è stata inaugurata per celebrare il ventesimo anniversario della saga: si tratta dunque di una grande opportunità per conoscere più da vicino questo amato franchise.

Il titolo è ambientato nell’Europa Orientale del 2008: la missione dei Ghost, un gruppo addestrato di berretti verdi, è quello di fermare un conflitto fuori dai confini della Russia prima che si possa sfociare in una vera e propria guerra.

Il primo Tom Clancy’s Ghost Recon uscì nel 2001 e fu un incredibile successo per via del suo realismo, al punto da aver generato uno dei franchise più longevi e apprezzati di Ubisoft.

Oggi questo storico titolo potrà essere vostro completamente gratis: per poterlo ottenere basterà essere in possesso di un account Ubisoft Connect su PC.

Dopo esservi assicurati di avere a portata di mano i dati di accesso del vostro account, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e cliccare sull’apposito pulsante, facendo in seguito il login: se avrete eseguito l’operazione correttamente, Ghost Recon sarà aggiunto al vostro account e potrete immediatamente iniziare a scaricarlo.

Il nostro consiglio però è quello di affrettarvi: la promozione rimarrà valida fino all’11 ottobre alle ore 19.00 italiane.

L’offerta di Ubisoft è servita anche per celebrare l’annuncio di Frontline, il nuovo capitolo free-to-play della saga che strizza l’occhio ai battle royale.

