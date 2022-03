Ubisoft starebbe preparando il suo E3, con quasi 20 giochi da mostrare

Siamo ormai abituati a vedere tantissimi eventi digitali, e non, tenuti in prima persona dai grandi publisher, ed Ubisoft non è da meno.

Il publisher proprietario di Assassin’s Creed ha più volte proposto degli eventi personali, anche dedicati ad un singolo gioco alle volte.

Di recente, Ubisoft ha anche annunciato che i prossimi giochi saranno supportati da una tecnologia che gli permetterà di essere addirittura “avanti di 10 anni”.

Anche se, riguardo alla tecnologia, il publisher si è ritrovata a subire un attacco informatico molto imponente, con danni anche ai dati dei giocatori.

C’è un po’ di silenzio dal fronte di Ubisoft e, mentre il periodo delle fiere e degli eventi si avvicina, pare che il publisher stia complottando qualcosa.

Non è la prima volta che vengono proposti eventi digitali, chiamati Ubisoft Forward, e secondo delle fonti l’azienda ne starebbe preparando uno davvero corposo.

L’indiscrezione arriva da Tom Henderson, insider solitamente ben informato, che ha condiviso anche una lista di possibili giochi che sarebbero al centro dell’evento.

Ecco i titoli che sarebbero presenti in questo nuovo evento:

Skull & Bones

Avatar: Frontiers of Pandora

The Division Heartland

Immortals Fenyx Rising sequel

Assassin’s Creed Rift

Assassin’s Creed Infinity

Ghost Recon Frontline

XDefiant

Prince of Persia: Sands of Time Remake

Prince of Persia (titolo sconosciuto)

The Crew 3 (Project Orlando)

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Roller Champions

Beyond Good and Evil 2

Splinter Cell Remake

The Division Mobile

Altri titoli mobile

Come vedete ci sono praticamente tutti i prodotti che sappiano sono in sviluppo, o che abbiamo addirittura visto, su cui teoricamente dovremmo avere degli aggiornamenti importanti.

Durante uno show che, secondo Henderson, sarebbe praticamente pronto, ma che Ubisoft starebbe temporeggiando a pubblicare per via degli eventi che stanno scuotendo l’Ucraina.

Di Skull & Bones abbiamo saputo di recente che esiste, ad esempio, e ci si è sbilanciati addirittura in una finestra di uscita.

E chissà se davvero vedremo anche Assassin’s Creed Rift, l’attesissimo nuovo episodio della saga più redditizia di Ubisoft.

Speriamo che, di questi nuovi titoli, molti riescano a rimanere saldi nel tempo e non implodano come successo a The Division, e tanti altri.