Ubisoft ha sviluppato una tecnologia con cui farà giochi “avanti di 10 anni”

Ubisoft è una di quelle aziende a cui, nonostante tutto, non si può dire che non sperimenti a livello software e hardware.

Tra un Assassin’s Creed e l’altro, il publisher francofono è uno di quelli che traina l’industria con le proprie produzioni.

Anche se a volte le cose non vanno come previsto, come nel caso dell’attacco informatico che Ubisoft ha subito poco tempo fa.

O quando i giochi vanno più a rilento del normale, e devono essere rinviati a tempo indeterminato nonostante il lungo periodo di sviluppo.

Ma, a quanto pare, Ubisoft sta guardando al futuro dei videogiochi. O almeno il futuro dei suoi, di videogiochi.

Come riportato da VGC, l’azienda ha svelato una tecnologia avveniristica durante l’ultima GDC, un brevetto di cloud computing che permetterà di fare un salto in avanti tecnologico.

L’annuncio è stato fatto da Patrick Bach, managing director di Ubisoft Stoccolma, e dai direttori tecnici Christian Holmqvist e Per-Olof Romell, che hanno illustrato Ubisoft Scaler (questo il nome della tecnologia) durante l’evento.

Ubisoft Scaler permetterà all’azienda di sviluppare giochi ancora più grandi e complessi, come mai visti prima, che potranno essere aggiornati in tempo reale e popolati da un numero incredibile di giocatori:

«Ubisoft Scaler è un grande salto in termini di mentalità. Provate a guardare 10 anni nel futuro e immaginate cosa dovrebbero, potrebbero, e cosa vi potete aspettare dai giochi e da come vengono fatti.»

Romell ha aggiunto che lo Scaler comporterà la creazione di giochi che non saranno più limitati dall’hardware per cui vengono sviluppate. Che, di conseguenza, costringeranno gli sviluppatori anche a rivedere il modo in cui i videogiochi vengono concepiti.

Dichiarazioni decisamente altisonanti, che potrebbero influenzare anche il futuro di saghe storiche come quella di Assassin’s Creed.

Chissà se cambieranno anche le tipiche interfacce dei giochi Ubisoft, che qualcuno ha provato addirittura a mettere in Elden Ring.