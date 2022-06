Ubisoft ha “ucciso” una piattaforma molto nota di Assassin’s Creed

In questi giorni, Ubisoft e la community di Assassin’s Creed stanno celebrando il 15° anniversario del franchise, con vari eventi speciali e novità.

I festeggiamenti culmineranno a settembre con la rivelazione del futuro di Assassin’s Creed. Molti credono che questo sarà legato a uno o più progetti, incluso un presunto remake del primo capitolo, oltre ad Assassin’s Creed Nexus, Assassin’s Creed Infinity o Assassin’s Creed Rift.

Tuttavia, come riportato anche da Game Rant, tra queste celebrazioni è arrivato il sorprendente annuncio della chiusura della gilda dei mentori (nota come Mentors Guild).

Come si legge nel sito ufficiale, si tratta di «un programma per la community creato nel 2017 per premiare i leader della community di Assassin’s Creed, una piattaforma che abbiamo creato per sostenere e celebrare la passione e la creatività della community».

I membri della Mentors Guild beneficiavano di risorse di vario genere, che potevano utilizzare in tutte le loro attività legate alla passione per i vari capitoli della serie.

Diverse pagine social – oltre a mentori noti – di Assassin’s Creed hanno rivelato oggi, con il benestare di Ubisoft, che la gilda chiuderà il 13 luglio.

