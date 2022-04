Assassin’s Creed Valhalla incontra il card game più famoso di sempre

Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo episodio della saga degli Assassini targata Ubisoft, continua a essere al centro dell’attenzione, visto che le sorprese non sono finite.

L’oddisea di Eivor (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) è infatti un’avventura che di recente non si nega qualche incursione anche in altri giochi di successo.

Basti pensare alla recente aggiunta in Fortnite, il battle royale di Epic Games che non ha certo bisogno di presentazioni.

Difatti, come riportato anche da Push Square, Valhalla ha ora incontrato uno dei card game più famosi di sempre – se non il più famoso in assoluto – per un crossover realmente sorprendente.

Non c’è da stupirsi, quindi, che la versione digitale del gioco di carte di Ubisoft UNO abbia ora un DLC dedicato proprio ad Assassin’s Creed Valhalla.

Come rivelato nel trailer che trovate poco sotto, il crossover dal sapore vichingo dedicato al classico card game per famiglie in realtà apporta alcuni grandi cambiamenti alla formula classica.

La modalità Valhalla incorpora anche un tavolo virtuale, mentre intorno al mazzo di carte al centro troviamo diversi territori e le pedine per navigare nelle varie regioni in cerca di bottino (da rubare anche agli altri incauti giocatori).

Non è la prima volta che UNO si “fonde” ad altri classici del publisher d’oltralpe, visto che in precedenza è toccato a Far Cry, Rayman e Immortals Fenyx Rising, senza dimenticare neppure Just Dance.

Ognuna di queste espansioni, compreso il nuovo DLC Valhalla, è disponibile al costo di soli 4.99 euro su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Stadia.

Guardando al futuro della saga degli Assassini, sono da poco arrivati alcuni commenti ufficiali per quanto riguarda Assassin’s Creed Rift, lo spin-off di Valhalla dedicato a Basim.

Infine, date prima di subito anche una rapida occhiata anche alla nostra classifica dei migliori – e dei peggiori – capitoli del franchise degli Assassini.