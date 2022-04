Assassin’s Creed Valhalla, nuovo aggiornamento disponibile: ecco cosa cambia

Assassin’s Creed Valhalla, l’ormai celebre capitolo della saga degli Assassini prodotta e sviluppata Ubisoft, ha ricevuto oggi il primo di una nuova serie di contenuti e aggiornamenti.

L’avventura del guerriero Eivor (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) sta infatti per essere rimpinguata di extra ed eventi di vario genere, anche gratis.

Come vi abbiamo prontamente riferito pochi giorni fa, Valhalla sarà al centro di un gran numero di update previsti da ora e fino al prossimo mese di maggio.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, è il turno del primo aggiornamento di un certo spessore, il quale include novità e bug fix.

Ubisoft rilascerà infatti durante la giornata di oggi il Title Update 1.5.1 per Assassin’s Creed Valhalla, patch di 12 GB su PC.

Entrando nei dettagli, quest’ultimo aggiornamento aggiunge il Mastery Challenge Pack 2 (Mastery Challenge: The Reckoning) al gioco.

Inoltre, l’update aggiunge il supporto in-game per il Festival di Ostara (che inizierà il 21 aprile e durerà fino al 12 maggio).

L’aggiornamento del titolo 1.5.1 porta anche numerose modifiche e correzioni, oltre ad alcune ottimizzazioni, sia al gioco principale che all’espansione L’Alba di Ragnarok.

Per esempio, sono stati risolti numerosi problemi di texture, animazioni e illuminazione generale, oltre a vari problemi di clipping ed errori grafici riscontrati durante le cut-scene.

Inoltre, questa patch permette ai giocatori di cambiare la difficoltà nei combattimenti quando si inizia una nuova partita, oltre ad aggiungere anche perk a certe armi bilanciando anche la scala del livello di potenza durante alcuni combattimenti con i boss.

Come sempre, Ubisoft Connect ed Epic Games Store metteranno in download questo aggiornamento non appena disponibile.

