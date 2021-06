Rainbow Six Quarantine cambia nome (di nuovo) con tanto di trailer

Il prossimo 12 giugno si terrà il nuovo Ubisoft Forward, evento dedicato alle novità della casa transalpina, durante il quale verranno mostrate anche le ultime sul franchise di Rainbow Six.

A febbraio, Ubisoft aveva spiegato che a seguito di un leak era trapelato che il nuovo Rainbow Six Quarantine si sarebbe chiamato Parasite, ma che quello era in realtà solo il nome interno del gioco, diverso da quello commerciale finale.

A quanto pare, così sarà: con un nuovo video trapelato poco fa, il nuovo titolo PvE ispirato a Siege in sviluppo ormai da molti mesi si chiamerà Rainbow Six Extraction.

Poco sotto, il trailer in cui il team di sviluppo spiega la scelta del nuovo nome:

La descrizione ufficiale del gioco, prima dei vari cambi di titolo, recita:

Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine è un gioco sparatutto in prima persona basato su squadre a 3 giocatori sviluppato da un team completamente nuovo di Ubisoft Montreal.

Inoltre, «Gli operatori di Rainbow Six affronteranno una misteriosa minaccia che infetta gli ospiti umani e l’ambiente circostante. Preparati a lanciarti in missioni tese, caotiche e totalmente imprevedibili mentre tu e la tua squadra rischiate tutto ogni volta che entrate in quarantena.»

Per quanto riguarda le novità, sembra proprio che in Extraction un essere alieno abbia preso il completo possesso di una base, visto che sarà proprio il giocatore e il suo gruppo a dover fronteggiare la minaccia.

Sentient. Consuming. Inevitable. See what awaits you in Rainbow Six Extraction. pic.twitter.com/3S3EBBlQEV — Rainbow Six Extraction (@R6Extraction) June 7, 2021

Appuntamento quindi a sabato prossimo, in occasione di Ubisoft Forward, per scoprire tutto ciò che avrà in serbo per noi la compagnia d’oltralpe.

Non dimenticate inoltre di dare uno sguardo a tutti gli altri eventi attesi per l’E3 2021, previsti per la maggior parte durante il prossimo weekend.

Avete già letto anche che è stato da poco nuovamente rinviato il remake di Prince of Persia: Le sabbie del tempo?