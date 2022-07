Assassin’s Creed, i fan si preparano a dire addio alla serie in grande stile

In un momento della sua vita, Assassin’s Creed ha iniziato a puntare fortemente sulle modalità multiplayer online.

Con episodi come Brotherhood, presenti nella The Ezio Collection (su Amazon), in cui gli assassini potevano sfidarsi l’uno contro l’altro.

Giusto qualche settimana fa Ubisoft aveva annunciato la chiusura di molti server di gioco, un totale di 15, tra cui anche alcuni episodi di Assassin’s Creed.

Come in passato sono stati abbandonati ben 90 giochi, con un annuncio che ha coinvolto titoli delle vecchie generazioni di console.

Per questo motivo, i fan hanno deciso di fare un ultimo giro nelle modalità online di Assassin’s Creed, per dire addio a questi titoli in grande stile.

Come riporta Gamespot, infatti, le community degli appassionati stanno organizzando una vera e propria serie di sessioni dedicata ai giocatori di tutto il mondo.

Su Reddit, ovviamente, i fan stanno mettendo insieme alcune ultime sessioni di gioco per Brotherhood, Revelations e Assassin’s Creed III prima che i loro server vengano chiusi.

Volete partecipare anche voi? Ecco la lista delle partite che verranno giocate:

Sembra che i giochi siano stati programmati per essere giocati in ordine di uscita originale, a partire dal prossimo 23 luglio.

La piattaforma preferita dalla maggior parte dei giocatori è il PC, anche se ci saranno degli irriducibili pronti a rispolverare le loro Xbox 360 e PS3.

Dal 1 settembre, poi, questi server verranno chiusi per sempre su tutte le piattaforme.

Una vicenda che ha fatto discutere anche perché legata alla cancellazione di un gioco single player del franchise, su cui Ubisoft fortunatamente ha fatto dietro front.

Nel frattempo, invece, Ubisoft sta celebrando i 15 anni della serie, e lo fa anche attraverso delle sedie da gaming esagerate che potete acquistare.

Pensando contestualmente al futuro del franchise con il misteriorso Rift, la cui ambientazione non è ancora certa anche se l’Impero Azteco sembra off-limits.