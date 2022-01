Ubisoft+ affiancherà Xbox Game Pass? Arriva la risposta ufficiale

Poche ore fa, è arrivata una buona notizia per i possessori di Xbox Game Pass e i fan Ubisoft, visto che Rainbow Six Extraction sarà disponibile nell’abbonamento.

Il servizio di Microsoft che ci permette di giocare ad una grande selezione di giochi anche in streaming, si sta infatti arricchendo di veri e propri pezzi da novanta.

L’annuncio di Extraction è sicuramente molto interessante, a cui si è affiancata una seconda novità, ossia che che anche Ubisoft+ potrebbe sbarcare sulle piattaforme Xbox.

Senza contare che sono già stati tanti gli annunci per Xbox Game Pass previsti nel corso di questo 2022 iniziato solo da pochi giorni.

Ora, però, è proprio il publisher d’oltralpe ad aver dovuto smentire le indiscrezioni sul possibile arrivo di Ubisoft+ su Xbox Game Pass.

In risposta a un tweet sui profili social della compagnia, Ubisoft ha infatti specificato che il suo servizio digitale rimarrà del tutto slegato a quello appartenente alla Casa di Redmond.

Poco sotto, il post che fuga ogni dubbio:

Hey! Ubisoft+ will be a separate subscription from Game Pass but keep an eye out for more news and launch dates!

— Ubisoft (@Ubisoft) January 5, 2022