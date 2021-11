Rainbow Six Extraction sarà gratis per due vostri amici (e costerà meno!)

Torniamo a parlare di Rainbow Six Extraction dopo un bel po’ di tempo, e lo facciamo anche con delle belle notizie una volta tanto.

Lo spin-off di Rainbow Six Siege era stato annunciato un po’ di tempo fa, nato da un evento PvE che Ubisoft ha trasformato in un gioco a parte.

Il titolo aveva anche cambiato nome alcune volte nel corso degli anni, perché “Quarantine” non sembrava troppo appropriato visto il periodo che stiamo vivendo.

L’ultima volta l’avevamo visto all’E3 2021, e avevamo potuto apprezzare la frenetica azione multiplayer ancora una volta.

Ubisoft è tornata a parlare del titolo, e nel farlo ha reso note molte informazioni interessanti che vi faranno sicuramente piacere.

Rainbow Six Extraction uscirà il 20 gennaio 2022, quindi è stata confermata la data, e la buona notizia è che costerà meno di quanto previsto inizialmente.

Il titolo ha subito ufficialmente un taglio di prezzo, e la versione standard del gioco sarà venduta a €40, quindi in versione budget.

E non è finita qui, perché Rainbow Six Extraction sarà gratis per due vostri amici, se lo acquisterete, grazie al Buddy Pass.

Come riportato da Wccftech, ogni edizione del gioco sbloccherà due token per altrettanti Buddy Pass, con i quali sarà possibile invitare due utenti dalla lista amici.

Questi potranno giocare gratis a Rainbow Six Extraction per 14 giorni, su qualsiasi piattaforma, anche se non possiedono il gioco. Ogni progresso verrà poi salvato così, nel caso vogliano acquistare il gioco, non perderanno ciò che hanno ottenuto.

Una bellissima notizia e una iniziativa molto lungimirante da parte di Ubisoft, che punta così a far diffondere il titolo molto più velocemente.

La quale sta cercando di capire come fare per realizzare in futuro giochi più sostenibili a livello economico, con idee molto particolari in mente.

In altri casi, invece, Ubisoft si ritrova con titoli che fanno tutto da soli e che diventano delle miniere d’oro in pochissimo tempo.