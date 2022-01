Tutto pronto per Leggende Pokémon Arceus: ecco il magico trailer finale

Manca poco a Leggende Pokémon Arceus, uno dei titoli del franchise dei mostri collezionabili tra i più attesi dai fan della serie.

Il nuovo gioco Pokémon vuole ripercorrere le orme di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, fornendo ai giocatori una libertà di esplorazione inedita.

Il titolo si prefigge infatti di dare una nuova dimensione open world alle classiche avventure Pokémon, per la prima volta nella serie.

Pochi giorni fa abbiamo potuto vedere Hisui, la nuova regione da esplorare, in uno stravagante video a 360°, per l’emozione di vivere in prima persona la storia.

Il 28 gennaio è molto vicino, e in attesa di Leggende Pokémon Arceus, Game Freak vi dà la possibilità di prepararvi al lancio del gioco, con il più classico dei trailer finali.

Sul canale YouTube ufficiale è stato pubblicato un nuovo video del gioco. Un trailer nel quale vengono mostrati gli starter, comprensivi di forma evolutiva finale.

Come potete vedere nel filmato qui sotto, tutto è pronto per Leggende Pokémon Arceus, ed i minuti che seguono saranno la vostra consolazione per l’uscita tra qualche giorno:

Tra combattimenti, esplorazione, e uno sguardo (un po’ troppo fugace, va detto) alle nuove evoluzioni degli starter ci dà subito l’idea di cosa possiamo aspettarci tra qualche giorno.

Tutto è pronto per vivere una nuova avventura Pokémon su Nintendo Switch, che ovviamente vi racconteremo anche nei prossimi giorni su queste pagine.

Leggende Pokémon Arceus sarà il titolo più hardcore e longevo del franchise? Questo è quello che ha promesso Game Freak, e che i fan si aspettano.

Per quanto riguarda le boss fight, che abbiamo intravisto qualche tempo fa, sicuramente ci sono sembrate molto più avvincenti che in passato.

In attesa di poter mettere le mani sul gioco, ecco le nostre prime impressioni su quanto abbiamo potuto vedere finora.