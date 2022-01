Leggende Pokémon Arceus, ecco il nuovo video in prima persona… a 360°

Manca poco a Leggende Pokémon Arceus, uno dei titoli del franchise dei mostri collezionabili tra i più attesi dai fan della serie.

Il nuovo gioco Pokémon vuole ripercorrere le orme di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, fornendo ai giocatori una libertà di esplorazione inedita.

Un paragone che, al reveal di Leggende Pokémon Arceus, in molti hanno fatto istintivamente viste alcune somiglianze molto forti tra i due titoli.

Che ha avuto una ricezione molto particolare, visto che qualcuno l’ha addirittura voluto umiliare mandando su tutte le furie i fan.

Il 28 gennaio è molto vicino, e in attesa di Leggende Pokémon Arceus, Game Freak vi dà la possibilità di visitare Hisui, il mondo di gioco, in un modo decisamente particolare.

Sul canale YouTube ufficiale giapponese è stato pubblicato un nuovo video del gioco. Un trailer singolare che vi permette di vivere Hisui a 360 gradi, in prima persona.

Come potete vedere nel filmato qui sotto, per poco più di due minuti avrete il pieno controllo della telecamera per godervi pienament il mondo del nuovo gioco Pokémon:

A terra, in volo e sul pelo dell’acqua, Leggende Pokémon Arceus vissuto in questo modo è qualcosa di molto interessante. Chissà se questa feature verrà integrata, in qualche modo, anche su Nintendo Switch quando il titolo sarà disponibile.

Il titolo si porta dietro un carico di responsabilità davvero molto importanti, perché ha il compito di rappresentare una svolta per quanto riguarda le classiche avventure Pokémon.

Ce la farà? Non ce la farà? Manca davvero poco per scoprirlo, come dicevamo sopra uscirà il 28 gennaio, e vedere se Game Freak sarà riuscita a dare una nuova impronta al franchise.

Per quanto riguarda le boss fight, che abbiamo intravisto qualche tempo fa, sicuramente ci sono sembrate molto più avvincenti che in passato.

Il titolo promette di essere anche molto più hardcore rispetto agli altri esponenti del franchise, sarà davvero così?