Leggende Pokémon Arceus sarà “hardcore” e il più longevo di sempre? Spunta un leak

Da tempo i fan dello storico franchise di Game Freak hanno chiesto agli sviluppatori di poter portare il brand in una nuova direzione: Leggende Pokémon Arceus è diventato dunque un titolo particolarmente atteso proprio per la sua volontà di sperimentare e tentare qualcosa di unico.

A differenza di quanto accaduto con Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, la volontà è infatti quella di non rimanere legati al passato ma di rivoluzionare il brand, con novità che porterebbero anche ad una maggiore longevità.

C’è da dire che all’inizio sembrava che il nuovo capitolo della saga sarebbe stato particolarmente somigliante a Breath of the Wild: una sensazione che è stata smentita dallo stesso publisher, ma che non per questo non dovrebbe portare gradite novità.

Resterà comunque forte l’enfasi sulla cattura dei nostri nuovi compagni, anche se in un formato decisamente diverso: al fine di premiare i fan storici, ci sarà un Pokémon ottenibile soltanto se avete un salvataggio di Spada e Scudo.

Come riportato da Game Rant, queste novità comporterebbero anche a una più lunga durata del prodotto, al punto che sembrerebbe essere addirittura il Pokémon più longevo di sempre.

L’indiscrezione arriva dal leaker Riddler Khu, che sottolinea come, a differenza dei precedenti capitoli di Game Freak, Leggende Pokémon Arceus sembra essere stato studiato per un pubblico più «hardcore», dato che le meccaniche presenti porteranno il giocatore a dover prestare maggiore attenzione.

Bisognerà infatti controllare accuratamente tutti gli oggetti in nostro possesso, acquistare slot per conservarne maggiormente, costruire sfere per le catture dei Pokémon e capire quando utilizzare efficacemente tutte le meccaniche.

Secondo quanto svelato dal leaker, Leggende Pokémon Arceus sarebbe dunque il capitolo più longevo di sempre, al punto da fargli domandare quanti utenti riusciranno a catturare l’omonimo Pokémon leggendario, che rappresenterebbe l’obiettivo finale del gioco.

This game has the longest gameplay time span in the mainline genre. Your final goal is catching Arceus (wonder how many players will finish it) besides completing the Hisuian Pokédex, if you don't wanna shiny hunt in this single player adventure game. — Riddler Khu (@Riddler_Khu) December 5, 2021

Come da tradizione nei capitoli della serie, questo ovviamente non significherebbe la fine definitiva dell’avventura: i giocatori dovrebbero infatti continuare a essere in grado di completare il Pokédex e dare la caccia a tutte le varianti cromatiche presenti.

Naturalmente vi ricordiamo che si tratta, per il momento, di indiscrezioni non confermate da prendere con le dovute precauzioni: nel caso si rivelassero veritiere, verrebbe però dimostrata ulteriormente la grande ambizione di Game Freak per il franchise.

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile ufficialmente tra poco più di un mese: per celebrare l’occasione, Pokémon GO ha svelato la quinta stagione proprio a tema Leggende Pokémon Arceus.