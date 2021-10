Tutti volevano DualSense di PS5 in altri colori, ma alla fine si comprano il bianco

Fin dal lancio di PS5, la nuova console di casa Sony è stata oggetto di perplessità riguardo il suo particolare design.

L’aspetto estetico della console ammiraglia del colosso nipponico, infatti, si differenzia decisamente dagli stili adottati per quanto riguarda gli hardware precedenti, sicuramente molto più minimal e meno appariscenti. Il modello precedente, PS4, è infatti sottile, non dà nell’occhio, ma soprattutto è nero.

La nuova PlayStation 5, al contrario, è una console vistosa, appariscente, che naturalmente è stata progettata per farsi notare, un vero e proprio oggetto d’arredamento se vogliamo.

Il tutto potrebbe certamente rimarcare la filosofia di Sony che, al contrario di Microsoft, punta tutto sulla console in sé e sull’importanza del possesso dell’oggetto stesso.

Il design peculiare di PS5 non è stato l’unico a far parlare di sé, anche il colore della scocca della console è stato oggetto di dubbi e polemiche. Sony infatti non ha mai confermato che in futuro sarà possibile cambiare colore della scocca, ma nonostante ciò alcuni hanno deciso comunque di mettere in vendita cover dal colore diverso dal bianco di PS5.

A Sony tutto questo ovviamente non è andato per nulla a genio e ha interrotto bruscamente la vendita delle cover diverse da quella originale.

Anche il DualSense, bianco come la console, ha attirato a sé chi fremeva per la possibilità possederne di colori diversi.

Il controller in questione è sicuramente stato una delle maggiori novità della netx-gen targata Sony, lasciando al passato la comune vibrazione e sostituendola con il feedback aptico e introducendo i grilletti adattivi.

Per il DualSense la politica di Sony è stata al momento diversa e ha introdotto la possibilità di cambiarne la cover oltre a mettere in commercio dei controller di colori completamente diversi.

Si tratta delle nuove colorazioni Cosmic Red e Midnight Black, ovvero rosso scuro e il tanto desiderato nero.

Ebbene ci giunge notizia, tramite un sondaggio di ResetEra, che la maggior parte dei giocatori PS5 (il 65.9% per l’esattezza) preferisce comunque il DualSense della colorazione originale, ovvero bianco. Dal resto del sondaggio apprendiamo che il 14.3% possiede il controller rosso, mentre il 19.8% quello nero.

Sembra dunque che nonostante l’arrivo sul mercato di altre tanto agognate colorazioni del controller di Sony, il pubblico comunque continui a possedere quello bianco originale.

Sicuramente il DualSense bianco ha il suo fascino e si abbina perfettamente alla scocca della console (per ora non sostituibile con altri pezzi originali), inoltre continua ad essere quello che possiede e preferisce la maggior parte degli utenti secondo il sondaggio sopracitato. Pazienza, DualSense colorati: vedremo se vi rifarete in futuro.