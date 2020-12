A Sony non piacciono le scocche colorate di PS5? Brand se ne frega e le lancia lo stesso (citando CD Projekt)

Il caso delle scocche colorate di PS5, che vogliono soddisfare le fantasie dei giocatori scontenti del corpo bianco della console next-gen, ha fatto parlare a lungo di sé. Un produttore si era subito mosso per proporre agli utenti delle varianti colorate per la macchina Sony, ma la compagnia giapponese aveva abbattuto l’iniziativa sul nascere.

Qualcuno, tuttavia, non sembra troppo spaventato dalla cosa e anzi si prepara al lancio del prodotto: si tratta di dbrand, che ha annunciato su Reddit l’arrivo delle sue scocche personalizzate dedicate a PlayStation 5, come quella nera che vedete in questa notizia.

La scocca nera di PS5 di dbrand

La compagnia ha annunciato che presto comincerà con la produzione in serie delle scocche, ma non aprirà i pre-ordini con troppo anticipo, «fino a quando non avremo delle scorte nel nostro quartier generale a Toronto», precisa, tirando in ballo anche CD Projekt RED. «Se CD Projekt RED ci ha insegnato qualcosa, è che vendere i prodotti prima che siano finiti è una cattiva idea».

dbrand non sembra comunque impressionata dalle possibile mosse legali di Sony, visto che dichiara che «ci aspettiamo che la domanda superi l’offerta al lancio, ma state tranquilli che le scocche saranno una delle proposte permanenti del nostro portfolio». Sony permettendo, ovviamente, anche se dbrand non sembra spaventata e scrive, sfrontata, «facci causa, Sony».

Vedremo se la compagnia giapponese accoglierà l’invito.