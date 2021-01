Niente cover colorate PS5? Arrivano quelle per il DualSense (in 10 colori)

Sin dal lancio di PS5, Sony ha sempre preferito non confermare la possibilità di cambiare la scocca base della console con altre di colore diverso, non offerte in dotazione. Nonostante in molti abbiano deciso di proporle ugualmente su mercato con l’intenzione di lanciarle e vendere (nonostante la compagnia giapponese abbia più volte bloccato alcuni progetti simili sul nascere), sembra che anche per quanto riguarda il controller DualSense il mercato delle cover colorate stia pian piano prendendo sempre più piede.

Alcune nuove cover DualSense non ufficiali sono state infatti messe in vendita da Decor Evolve, rendendo economico e facile il processo di sostituzione del frontalino del pad, con uno qualsiasi dei 10 colori diversi offerti da ora (al prezzo di soli 10 dollari l’uno).

Crediti immagine: Decor Evolve.

Sicuramente il risultato finale non sembra essere niente male, sebbene si tratti purtroppo – ancora una volta – di materiale non ufficiale. A novembre, Sony aveva infatti costretto un produttore a interrompere la vendita di scocche PS5 personalizzate, visto che stando al colosso giapponese la “proprietà intellettuale di PS5 è stessa anche ai frontalini”, minacciando di portare la questione in tribunale.

Anche il sito ColorWare aveva già dato modo nelle scorse settimane di ricolorare il DualSense a piacimento (sulla falsariga di quanto visto con Xbox Design Lab e i controller di casa Microsoft). Resta da vedere se Sony sarà “comprensiva” nei confronti di Decor Evolve e delle loro cover DualSense, oppure si tratta di un altro progetto commerciale destinato a naufragare inesorabilmente.

Ricordiamo che il pad Sony di nuova generazione è acquistabile anche singolarmente dallo scorso mese di novembre, assieme alla PS5 di Sony (nella sua doppia versione con e senza lettore ottico).