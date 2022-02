Leggende Pokémon Arceus, novità in arrivo? Annunciato un nuovo evento

Aveva destato molta curiosità l’assenza di Leggende Pokémon Arceus dalla line-up di presentazioni annunciata da The Pokémon Company, che in questa settimana hanno svelato novità importanti sui loro giochi più importanti.

In occasione del Pokémon Day, che si svolgerà il 27 febbraio, sono negli scorsi giorni sono stati tenuti molteplici eventi su tantissimi popolari prodotti, tra i quali hanno figurato anche Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Tuttavia, non solo non era stato ancora annunciato un evento per questa importante data, ma la line-up aveva dato l’impressione di aver voluto snobbare Leggende Pokémon Arceus, nonostante il suo incredibile successo.

Le cose potrebbero però cambiare molto presto: come riportato da IGN.com, alla fine The Pokémon Company ha confermato anche per quest’anno l’arrivo di un nuovo Pokémon Presents, previsto come sempre per il 27 febbraio.

Con un post pubblicato sui propri social network è stato infatti annunciato che l’evento si svolgerà questa domenica alle ore 15.00 italiane: la data è stata scelta in quanto si tratta dell’anniversario del lancio di Pokémon Rosso e Verde in Giappone.

Si tratta di una presentazione in streaming che durerà circa 14 minuti: potremo dunque aspettarci tante novità in arrivo per i fan dei mostri tascabili.

Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma considerata la loro assenza dalla line-up i fan si aspettano novità in arrivo non solo da Diamante Lucente e Perla Splendente, ma anche e soprattutto da Leggende Pokémon Arceus.

C’è chi sospetta che tale data possa essere usata per annunciare anche un nuovo gioco di Pokémon, ma se dovesse essere questo il caso appare improbabile che possa trattarsi di un capitolo principale, dato che l’ultimo apprezzatissimo titolo è stato appena lanciato sul mercato.

In ogni caso, qualora dovessero emergere novità interessanti, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutti i dettagli.

L’occasione potrebbe essere quella giusta per annunciare il supporto a Pokémon Home per gli ultimi capitoli della serie: il nuovo aggiornamento di Diamante e Perla ha già nascosto un indizio importante.

Nei file di gioco di Leggende Pokémon Arceus è stata inoltre trovata una camera da letto moderna, che potrebbe essere un indizio per un eventuale DLC futuristico del titolo.