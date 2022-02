Pokémon GO e settima generazione: ci siamo

Pokémon GO continua la sua corsa inarrestabile e non accenna a perdere terreno.

Il gioco per smartphone free-to-play si rinnova spesso con nuovi aggiornamenti ed eventi, pronti a rinvigorire l’attenzione dei fan irriducibili delle avventure Pokémon.

Ultimamente, ad esempio, per festeggiare il lancio dell’ultimo videogioco Leggende Pokémon Arceus, Niantic aveva preso la decisione di introdurre in Pokémon GO una delle forme regionali presenti nell’ultima fatica di Game Freak, ovvero Voltorb di Hisui.

Adesso sembra che all’orizzonte ci siano corpose novità per tutti i giocatori del titolo per Android e iOS, che potrebbero introdurre altri nuovi mostriciattoli pronti per essere catturati dagli intraprendenti allenatori.

Dai dataminer di PokeMiners (via Gamerant) è stato rivelato che sarebbe vicina l’aggiunta al gioco dei Pokémon di settima generazione.

Secondo loro si tratterebbe solamente di una questione di tempo, e nel prossimo futuro ci ritroveremo a tentare di scovare le creature introdotte con Pokémon Sole e Luna.

Ovviamente ancora i dettagli latitano, ma i fan potrebbero intuire il modo in cui si procederebbe all’introduzione dei nuovi Pokémon. Così come è stato fatto per le altre generazioni, Niantic potrebbe decidere di inserire i nuovi mostriciattoli un po’ alla volta, gradualmente, in modo da mantenere viva l’attenzione dei giocatori.

Inoltre, se tutto ciò si concretizzerà, allora Pokémon GO si avvicinerebbe finalmente al punto in cui è arrivata la serie di videogiochi, includendo tutti i Pokémon presenti nel franchise.

Nel frattempo, si aggiorna anche Leggende Pokémon Arceus, con un nuovo particolare evento.

Senza contare che adesso le creature di una delle saghe più famose al mondo hanno letteralmente preso il volo.

Infine, avete letto della cifra enorme che è stata sborsata ad un’asta per una carta Pokémon decisamente rara? Un acquisto che lascia veramente di stucco.