Tre big molto attesi usciranno a novembre 2022?

Il 2022 sarà sicuramente un anno molto ricco per gli appassionati di videogiochi, sebbene il 2021 sia invece stato piuttosto tiepido di uscite, anche e soprattutto per via dei molteplici rinvii.

Titoli come Elden Ring e moltissimi altri vedranno infatti la luce nei primi mesi del prossimo anno, sebbene è chiaro che il meglio arriverà verso la fine del 2022 (come da tradizione).

Proprio oggi è emerso che un gioco molto atteso come Final Fantasy XVI si prenderà tutto il tempo necessario, senza corse verso una release.

E se febbraio 2022 si sta rivelando essere un mese fin troppo affollato, anche novembre 2022 potrebbe riservare qualche sorpresa.

Via ResetEra si sta infatti disquisendo del fatto che il penultimo mese del prossimo anno potrebbe di fatto vedere l’uscita di tre big davvero niente male, ognuno dei quali appartenente a una piattaforma differente.

Il primo è Zelda Breath of the Wild 2, il quale si vocifera in uscita proprio per il mese di novembre. Il secondo è invece l’RPG sci-fi di Bethesda Starfield, confermato per l’11 novembre 2022.

Ultimo ma non meno importante, God of War Ragnarok, il quale – nonostante non sia stato confermato per novembre, bensì le prime voci lo danno per settembre – è abbastanza chiaro che non uscirà nella prima metà del 2022.

Ovviamente, al momento non è al momento confermato se tutte e tre queste grandi uscite sceglieranno proprio novembre per vedere la luce, cosa che creerebbe un certo “traffico”.

Ovviamente, l’augurio che il trittico non subisca alcun rinvio al 2023 – magari sempre per via dei rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria – è altrettanto forte.

