God of War Ragnarok, rivelata la data di uscita?

God of War Ragnarok è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, previsto su console PS4 e PS5 durante il prossimo anno.

Il sequel del titolo di Santa Monica Studio è infatti uno dei titoli action adventure più attesi dai giocatori PlayStation, tanto che l’hype verso il titolo è davvero alto.

In attesa che faccia capolino la versione PC del primo capitolo, il canale di PlayStation Game Size potrebbe aver scovato a sorpresa la data di uscita del seguito delle avventure di Kratos e figlio.

Alcune modifiche al database di God of War Ragnarok su PS Store potrebbero infatti aver erroneamente svelato il giorno in cui il gioco verrà commercializzato.

Stando al rumor, assolutamente non confermato, il lancio della nuova avventura di Kratos e Atreus dovrebbe avvenire il 30 settembre 2022.

Poco sotto, il tweet in questione.

According To Playstation Database , God of War Ragnarök Coming September 30th 2022 Maybe it's Just Place-Holder ! #PS5 #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/g6y61iYMxC — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

Nulla esclude che la data possa essere un semplice placeholder, ragion per cui prima di segnare in rosso il giorno sul calendario è meglio attendere un’eventuale conferma.

Ovviamente, non appena ne sapremo di più – magari per bocca della stessa Sony Interactive – sarete come sempre i primi a saperlo.

Nell’attesa di avere buone nuove sul sequel, avete già letto in ogni caso che i fan più irriducibili hanno da poco scelto il Kratos perfetto per un eventuale live-action (non ancora annunciato) di God of War.

Ma non solo: God of War Ragnarok si è in ogni caso mostrato nelle ultime settimane anche nel suo doppiaggio italiano grazie al nuovo trailer.

Infine, avete visto che su sistemi mobile è disponibile una sorta di clone di God of War davvero esilarante, che non fa sconti neanche ad altre saghe di assoluto successo?