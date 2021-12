Meglio i videogiochi oppure i libri? La risposta arriva da queste copertine

Da sempre c’è un grande scontro, uno dei tanti, che i videogiochi devono affrontare, ed è quello contro la cosiddetta “cultura alta”, il Buon Libro® e in generale tutti quegli hobby considerati più sani.

Poco importa che, in alcuni casi, il mondo dei videogiochi e della letteratura si unisca come nel caso del franchise di The Witcher, i cui giochi hanno reso addirittura famosi i romanzi.

Una saga che ha portato tanti videogiocatori a leggere, e se volete essere tra questi vi consigliamo di studiare l’ordine di lettura della saga con il nostro speciale.

Sono anche tantissime le pubblicazioni che parlano dei videogiochi, e del loro mondo, tra cui quelle che vi abbiamo consigliato di recuperare in estate (ma che vanno sempre bene).

Di libri sui videogiochi, o videogiochi che diventano libri, o strani mix come i romanzi ufficiali di Death Stranding ormai ne abbiamo visti parecchi.

Ma alla fine la domanda a cui dobbiamo rispondere è: “meglio i videogiochi oppure i libri?”. Stando all’artista di cui vi parliamo oggi, la risposta sarebbe effettivamente: “entrambi”.

Dan Burgess ha immaginato quattro videogiochi come se fossero dei romanzi, con delle copertine apposite a rappresentare quello che potrebbero mettere in mostra in una libreria.

Video games as book cover Artist: Dan Burgess pic.twitter.com/7N2JcuHltC — THE ART OF VIDEO GAMES (@VideoArtGame) September 29, 2021

Bloodborne, Devil May Cry, Silent Hill e Final Fantasy X sono i soggetti della fantasia dell’artista, che diventano in queste opere dei romanzi con tanto di copertine evocative.

Alcuni di questi videogiochi hanno già delle trasposizioni in forma di romanzo, o storie in libri che ampliano la narrativa dell’opera originale, ma le copertine immaginate da Burgess sono davvero puntuali.

Sembra quasi di immaginarle all’interno di una libreria, pronte a farci vivere le stesse emozioni che abbiamo vissuto nei videogiochi.

Oltre a questi libri immaginari ce ne sono altrettanti, ispirati ai videogiochi, che potete acquistare realmente: ecco i migliori secondo noi.

Uno dei libri più importanti, che parlano del mondo videoludico in maniera trasversale, è senz’altro Ask Iwata: ve ne abbiamo parlato qualche tempo fa.