Tony Hawk’s Pro Skater, Activision ha cancellato un nuovo atteso remake

Dopo il grande successo ottenuto da Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, il remake dell’immortale titolo per i fan dello skateboard, molti fan si auguravano che il publisher potesse riservare lo stesso trattamento anche per i capitoli successivi della serie.

In queste ore abbiamo appreso che, effettivamente, Activision aveva in mente di iniziare i lavori su un successore di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (che potete recuperare a un prezzo speciale su Amazon) ma che, sfortunatamente, i piani sono improvvisamente cambiati.

Bisogna infatti ricordare che lo studio responsabile dell’apprezzato remake, Vicarious Visions, non esiste più dopo essere stato assorbito da Blizzard.

Questo ha dunque bloccato qualunque piano per lo sviluppo di Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, che pare sia stato ufficialmente cancellato da Activision in seguito alla fusione (via VGC).

A confermarlo è stato lo stesso Tony Hawk, intervenuto durante una diretta live stream su Twitch in cui ha spiegato i retroscena sulla sua cancellazione, sottolineando la difficoltà riscontrata nel rimpiazzare Vicarious Visions:

«Era quello il piano, anche fino alla data di lancio [di 1+2]. Stavamo facendo il 3 e il 4, poi Vicarious è stata assorbita, abbiamo cercato altri sviluppatori ed è finita. La verità è che [Activision] stava cercando qualcuno che potesse lavorare sul 3 e sul 4, ma non riuscivano a fidarsi di nessuno allo stesso modo in cui si fidavano di Vicarious».

Non si sarebbe comunque trattato di una decisione presa a cuor leggero: il publisher avrebbe infatti sondato il terreno con diversi team di sviluppo, senza però rimanere pienamente soddisfatto da nessuna proposta.

Nessuna delle idee ha infatti fatto breccia nel cuore della casa di Pro Skater, ma Tony Hawk spera che in futuro i remake di 3 e 4 possano tornare a essere messi in discussione:

«Chi lo sa? Forse troveremo una soluzione quando si calmeranno le acque. Non si può mai sapere. Io non avrei mai immaginato che avremmo rifatto 1 e 2 dopo 20 anni».

Pur augurandoci che non si debba aspettare altri 20 anni per rivedere un nuovo remake della saga, le parole di Tony Hawk sembrano aver messo, purtroppo, momentaneamente la parola fine alla popolare saga di skateboard.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 si era rivelato un remaster eccezionale dei primi due amati capitoli, come vi abbiamo raccontato approfonditamente nella nostra recensione: sarebbe davvero un peccato non proseguire l’ottimo lavoro svolto, anche con un team diverso.

Tra le tante feature del titolo è stata introdotta la possibilità di creare le proprie piste da skate: c’è chi ha deciso di utilizzare questa funzione per ricreare una location di un gioco di Pokémon.