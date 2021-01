I Vicarious Visions non esistono più: saranno ‘assorbiti’ da Blizzard

Gli sviluppatori di Tony Haws’s Pro Skater 1 + 2, Vicarious Visions, sono stati fusi in Blizzard Entertainment (che è di proprietà di Activision) e a quanto pare non svilupperanno più giochi come team di sviluppo singolo.

A quanto pare i dev forniranno supporto allo sviluppo di giochi Blizzard esistenti e futuri, come ad esempio gli attesi Overwatch 2 e Diablo IV.

Come riportato da GamesIndustry.biz (via PSU), lo sviluppatore si è ora spostato internamente a Blizzard, “fondendosi” letteralmente con il noto sviluppatore, legato a sua volta con il colosso Activision. Vicarious Visions cesserà quindi di esistere come studio di sviluppo, mentre i 200 dipendenti saliranno a bordo di Blizzard.

Ecco la dichiarazione ufficiale di un rappresentante dell’azienda:

Dopo aver collaborato con Vicarious Visions per un po’ di tempo e aver sviluppato un ottimo rapporto con loro, Blizzard ha capito che c’era un’opportunità per [Vicarious Visions] di fornire supporto a lungo termine.

Vicarious Visions sono tornati alla ribalta anche grazie all’ottima Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Saperli sopra lo sviluppo di giochi come Overwatch 2 e Diablo IV sarà sicuramente un ottimo incentivo per i due titoli in questione, sebbene – come riferito dal giornalista Imran Khan – questa cosa potrebbe suggerire che lo sviluppo di quei due giochi non starebbe procedendo nei modi sperati.

Jason Schreier ha confermato che Vicarious Visions sta fornendo supporto ai progetti Blizzard già da alcuni mesi, cosa questa che metterebbe però a repentaglio il futuro del franchise di Tony Hawk.

Ovviamente, vi suggeriamo di rimanere sulle pagine di SpazioGames per non perdervi neanche un aggiornamento su tutti i prossimi titoli in cantiere in quel di Activision e Blizzard.