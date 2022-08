Tomb Raider, qualcuno ha creato un remake davvero atipico

Tomb Raider, come molti di voi sapranno, tornerà prossimamente nel mondo dei videogiochi con un capitolo del tutto inedito: nel mentre qualcuno si è divertito a realizzare un fan remake in 2D di un episodio classico del franchise.

Il successo della serie reboot non rappresenterà infatti la fine per l'archeologa Lara Croft.

Il nuovo episodio della saga di videogiochi utilizzerà il motore grafico Unreal Engine 5, oltre a promettere di essere un capitolo un bel po’ diverso dai precedenti.

Se infatti solo pochi giorni fa è arrivata a notizia che la maxi acquisizione di Embracer Group di Tomb Raider, Deus Ex e tante altre IP è stata ufficialmente completata, i fan non se ne sono rimasti con le mani in mano.

Come riportato anche da GamesRadar, un fan di nome Delca ha deciso di ricreare l’avventura originale di Lara, ma in 2D.

L’autore ha condiviso su Twitter un breve video del progetto, che sembra davvero stupefacente sia per quanto riguarda la resa estetica che per il grado di fedeltà con il capitolo madre.

Il filmato mostra il livello di addestramento del primissimo Tomb Raider, che si svolge nella sontuosa dimora di Lara, Croft Manor.

Has anyone ever wanted to play a 2D remake of the original Tomb Raider? Well, I'm making one #TombRaider #TRLE pic.twitter.com/jhv6BZf070 — Delca (@DelcaTRLE) August 29, 2022

L’iconica avventuriera e l’ambiente che la circonda sono ripresi direttamente dal primo gioco – ci sono persino i dialoghi originali – ma vedendo l’azione da una prospettiva laterale, coi movimenti di Lara limitati all’andare avanti e indietro.

Vediamo anche la sala da ballo, che è stata trasformata in una palestra personale, e il nostro tour si conclude con un breve tuffo in piscina.

A parte quanto mostrato nel breve filmato, ci sono poche informazioni su questo fan remake di Tomb Raider in 2D, ma non vediamo l’ora di vedere come Delca ricreerà il resto dell’avventura di Lara, in particolare l’incontro con il possente T-Rex.

Restando in tema, avete letto che che Tomb Raider Anniversary avrebbe dovuto ricevere una remaster per il 25° anniversario della serie.

Ma non solo: parlando del prossimo capitolo, il gioco sarebbe attualmente in fase di sviluppo con il nome di Project Jawbreaker (e che vedrà Lara non più da sola).