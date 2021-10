Volete giochi horror gratis per Halloween? Ve li regala GOG!

C’è sempre bisogno di una piccola selezione di giochi horror per Halloween, meglio ancora se gratis, giusto?

Non si vive di solo Resident Evil Village in fondo, e si possono trovare tanti bei titoli interessanti se si cerca con attenzione, senza incappare nei soliti classici.

Ogni settimana Epic Games Store offre dei nuovi giochi gratis, e tra questi ce ne sono anche di horror a volte.

E anche Google Stadia, prossimamente, si cimenterà nel creare una piccola selezione di giochi gratuiti che si potranno provare per un tempo limitato.

Ma se volete dei giochi horror gratis in tempo per Halloween, il luogo dove dovete andare (in maniera virtuale, s’intende) è GOG con i suoi saldi a tema.

Come ricordato da GameRant, lo store digitale sta promuovendo dei saldi speciali a tema Halloween dove, tra giochi di ogni tipo, c’è anche una bella selezione di titoli horror.

Oltre a tantissimi sconti fino al 90% su oltre 2000 titoli, che comprendono i più disparati e anche grandi nomi come Cyberpunk 2077, i recenti Inscryption e Psychonauts 2, molti di questi sono a tema horror.

Potete trovare titoli come Vampire: The Masquerade Bloodlines (-50%), Mundaun (-30%), Arkham Horror: Mother’s Embrace (-50%), Gamedec (-10%), The Witcher 3: Wild Hunt GOTY (-80%), Diablo + Hellfire (-15%), GRIME (-15%), Phantasmagoria (-35%), e BloodRayne: Terminal Cut (-35%).

Ma anche il gioco horror gratis di questo periodo, ovvero Dagon, che sarà gratuito fino al 3 novembre (potete scaricarlo da qui).

Si tratta di una visual novel breve ed atmosferica, che adatta l’omonimo racconto del terrore di H.P. Lovecraft in un’esperienza videoludica. Perfetto per essere giocato nel corso della nottata più spaventosa dell’anno.

E visto che siamo in tema, ecco la nostra selezione dei migliori giochi horror per spendere pochissimo, meno di €10.

Se vi piacciono più quelli a stampo cinematografico, invece, ecco i prodotti che vi consigliamo assolutamente.

Invece sapevate che esistono molti modi per ottenere giochi gratis? Ecco la nostra guida completa.