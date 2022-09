Titanfall 3 si farà? È passato un anno dalla “promessa” di Respawn

Respawn non sembra avere ancora alcuna novità per quanto riguarda un futuro Titanfall 3: sono ormai passati 365 giorni dall’ultima volta che il team ha voluto parlare della serie, in cui dimostrava di tenerci ancora moltissimo.

Tuttavia, per il momento non è stato ancora annunciato alcun successore del secondo Titanfall (potete recuperarlo su Amazon), anche se Respawn ha più volte ribadito che non intende abbandonare la saga.

Dopo aver infatti ufficialmente rimosso il primo titolo dagli store, non solo gli sviluppatori hanno confermato che i server sarebbero rimasti online, ma hanno promesso che in futuro arriveranno altre novità.

A tal proposito, non è passato inosservato ai fan un curioso anniversario: il 23 settembre 2021, ovvero esattamente un anno fa, il team aveva promesso che Titanfall è ancora al centro del loro DNA, riaccendendo di fatto le speranze per un terzo capitolo.

Tuttavia, dopo 365 giorni da quel messaggio, non è ancora arrivata alcuna novità dagli sviluppatori e, fino a questo momento, non possiamo dunque sapere con certezza se un Titanfall 3 sia effettivamente in sviluppo o anche solo negli attuali piani di Respawn.

Contrary to what some folks are reporting, Titanfall is the very core of our DNA.

Who knows what the future holds…

— Respawn (@Respawn) September 23, 2021