Tiny Tina’s Wonderlands ha una cosa in comune con Elden Ring, davvero

Parliamo sempre di Elden Ring, ma non parliamo mai dei giochi che hanno qualcosa in comune con il soulslike, come Tiny Tina’s Wonderlands.

Probabilmente non il gioco più atteso dell’anno, il titolo di Gearbox è comunque un’esperienza divertente e folle, come ci si aspetta dal mondo di Borderlands.

Ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione, dove abbiamo definito Tiny Tina’s Wonderlands un gioco fatto di “fantasy, draghi e follia”.

Di draghi ce ne sono a iosa anche in Elden Ring, che da oggi è ancora più difficile con i cambiamenti introdotti dalla nuova patch.

In Elden Ring, forse lo saprete, ci sono tantissimi segreti nascosti in giro per l’Interregno, a volte anche in maniera incredibile.

Tra questi ci sono i famigerati muri illusori, che costringono i giocatori ad inventarsi i metodi più strani per poterli trovare.

I quali sono anche una feature di Tiny Tina’s Wonderlands, in un momento meta-videoludico come solo la saga di Gearbox poteva offrire.

Il titolo è infatti uno spin-off fantasy di Borderlands, tratto da un DLC di successo, che emula le esperienze di un gioco di ruolo da tavolo come Dungeons & Dragons. Il fatto che Tiny Tina’s Wonderlands emuli le idee di un open world fantasy come Elden Ring è spassoso, proprio per questo motivo.

Come riporta Kotaku, i giocatori stanno scoprendo dei muri che, se distrutti, rivelano al giocatore tesori unici e passaggi segreti.

Scoprirli è abbastanza facile. Per prima cosa vi accorgerete che c’è qualcosa che non va perché il gioco vi suggerirà di colpire con un colpo in mischia, con un prompt di comandi che apparirà a schermo. Inoltre, il muro illusorio avrà una serie di puntini dorati poco visibili, ad identificare che c’è qualcosa distrano.

Un metodo sicuramente molto diverso da quello scoperto dai fan di Elden Ring, che hanno elaborato una strategia per scovare i muri invisibili.

I quali hanno scoperto che si può completare il titolo anche senza sferrare un singolo colpo: ecco l’incredibile run pacifista.