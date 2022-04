Elden Ring, scoperto metodo per svelare muri illusori più facilmente (con un oggetto impensabile)

Elden Ring di certo non è una passeggiata, ma all’occhio più attento può rivelare segreti e scorciatoie in alcuni casi in grado di facilitare l’esperienza di gioco.

Quello che è, senza ombra di dubbio, uno dei titoli più discussi e amati del 2022, non lesina in quanto a difficoltà.

D’altronde i giochi FromSoftware non sono certo mai stati semplici, dunque non c’era alcun motivo di aspettarsi che quest’ultima avventura nelle lande dell’Interregno sarebbe stata diversa da questo punto di vista.

Alcuni giocatori stanno cercando di sfuggire all’elevato livello di difficoltà di Elden Ring in ogni modo, ad esempio con mod che permettono di sconfiggere i boss in un solo colpo, o tramite metodi bizzarri per sfuggire alle invasioni da parte di altri utenti.

Come detto precedentemente, tuttavia, il gioco offre già modi per semplificare il cammino del Senzaluce, premiando però solamente i giocatori che sono disposti a indagare a fondo e a esplorare diligentemente il suo pericoloso mondo.

Uno degli oggetti che assolvono tale compito è sicuramente il Sigillo di Margit, che si può reperire prima di affrontare lo scontro con l’omonimo boss e che vi permetterà di stunnarlo per avere un significativo vantaggio in battaglia.

A prescindere dall’utilizzo principale che ha questo prezioso oggetto, il Sigillo può essere adoperato anche in modi impensabili che fungono da aiuto aggiuntivo ai giocatori che vogliono trovare passaggi segreti.

Dopo chi si è imbattuto in una parete indubbiamente particolare, adesso c’è chi ha scoperto che il Sigillo di Margit può essere utilizzato anche per svelare muri illusori.

Per ragioni al momento non limpide, il giocatore può usare l’oggetto in qualsiasi momento e, se in prossimità di pareti illusorie, questo distruggerà ogni impedimento al vostro cammino, come potete vedere nel video qui di seguito:

Sembra quindi che adesso la ricerca di passaggi segreti prima celati alla vista possa essere molto più abbordabile, dunque non esitate a usare questo piccolo trucchetto scoperto dall’utente Reddit NateThePunk2.

Per concludere, se vi sentite scarsi nell’ultimo gioco FromSoftware, sappiate che c’è sempre chi lo è più di voi.