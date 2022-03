Tiny Tina’s Wonderlands | Recensione – Fantasy, draghi e follia

Tiny Tina’s Wonderlands non è Borderlands 4 e i fan lo hanno ormai capito molto bene. Gearbox Software ha infatti scelto la strada dello spin-off, sacrificando anche le ambientazioni steampunk tanto amate nella serie principale, a favore di un vero e proprio universo fantasy che andrebbe maggiormente a braccetto in un capitolo qualsiasi di The Elder Scrolls, più che in un titolo del genere.

Tuttavia, come testimoniato dalla nostra prova sul campo che vi abbiamo fatto leggere solo alcuni giorni fa, il risultato non ci è parso tutto da buttare, anzi, tutt’altro. Dalla demo, Tiny Tina’s Wonderlands è apparsa essere un’avventura frenetica e dotata di stile, con armi ad alta potenza, l’umorismo irriverente e scanzonato tipico della serie di Borderlands e quel look alla Dungeons & Dragons tanto bizzarro quanto funzionale al contesto.

Ora, dopo aver avuto modo di giocare approfonditamente il gioco nella sua forma finale, possiamo finalmente dire con assoluta certezza che il ritorno di Tiny Tina – al netto di qualche stortura più che altro endemica – ha tutte le carte in regola non solo per piacere ai fan storici del franchise, ma anche a coloro che ci si avvicinano per la prima volta (pur coscienti di stare per mettere le mani su un prodotto fin troppo particolare, specie dal versante puramente estetico).

La storia di Wonderlands

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Tiny Tina’s Wonderlands è un chiaro mash-up tra l’ambientazione caratteristica del looter shooter prodotto da 2K e un universo dalle tinte fantasy partorito dalla mente di una tredicenne con la passione per gli esplosivi già vista in Tiny Tina’s Assault on Dungeon Keep, l’espansione datata 2013 di Borderlands 2 – divenuta così celebre da tramutarsi in un vero e proprio gioco standalone per PS4, Xbox One e PC via Steam ed Epic Games Store (e rinominato con il titolo di Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un’avventura unica in Wonderlands).

Con Wondelands, quindi, Gearbox ci riporta a vivere una storia del tutto inedita nell’universo fantasy che esiste nella mente di Tiny Tina – soprannominato Bunkers & Badasses – introducendo di fatto nuove ambientazioni, nuovi personaggi e nuove situazioni, senza sacrificare il ritmo frenetico che è da sempre alla base del franchise di Borderlands e ormai divenuto un vero e proprio marchio di fabbrica.

La trama in senso stretto non avrà quindi una grande importanza, servendo più che altro da collante tra le varie missioni che il gioco sarà chiamato ad offrirci, visto che il nostro scopo principale (o meglio, quello del nostro Tessifato) sarà quello di affrontare e sconfiggere il Signore dei Dragoni, un nome che è tutto un programma.

Sicuramente, a rendere più frizzantino il tutto intervengono i folli personaggi presenti nel gioco, alcuni davvero fuori di testa: senza nulla togliere alla coraggiosa Tina, una tredicenne che adora i coniglietti, i dolciumi e gli esplosivi, troviamo infatti gente poco raccomandabile come Valentine (un ribelle con un debole per il pericolo e per le gesta eroiche), seguito da Frette (un ex bot impiegato nella contabilità), Mike Il Paladino, Torgue e – ovviamente – Stallone da Culo, il magico bicorno adamantino divenuto un po’ il simbolo di Wonderlands.

Come si gioca in Wonderlands?

Come testimoniato dalla nostra prima prova sul campo e – fortunatamente – confermato anche in sede di recensione, è che Tiny Tina’s Wonderlands il gunplay prende quanto di buono fatto con Borderlands 3 e lo amplia nei limiti delle possibilità: si spara, e tanto, nel gioco Gearbox, tanto che tra armi da fuoco a media e lunga gittata, balestre, aste magiche, spade e altre lame da taglio, Wonderlands non sembra fare sconti di alcun tipo.

La presenza particolarmente marcata di incantesimi e le magie cercherà – riuscendoci nella stragrande maggioranza dei casi – di variare l’offerta ludica, grazie alla possibilità di lanciare vere e proprie palle di fuoco, fulmini e saette. Di base, gli incantesimi hanno un tempo di ricarica più breve rispetto alle abilità classiche, oltre al fatto che saranno equipaggiabili da tutte le classi, senza alcuna distinzione.

La sensazione, quindi, sarà quella di un ibrido tra Skyrim e un qualsiasi sparatutto in soggettiva, il tutto immerso in un contesto alla D&D che manderà in brodo di giuggiole gli appassionati di fantasy, non senza il consueto tocco di ironia tipico del franchise 2K.

Importante sottolineare come Tiny Tina’s Wonderlands proponga anche un sistema di creazione del personaggio che ci consentirà di personalizzare non solo lo stile di gioco, ma anche l’aspetto del nostro eroe per caso. Come prima cosa sarà fondamentale scegliere la classe di partenza, la quale porrà le basi per tutto ciò che saremo in grado di fare (incluse le relative abilità in dotazione).

All’inizio del nostro viaggio, potremo scegliere infatti tra Brr-serker, Domartiglio, Brandimorte, Sparamagie, Guardaspore e Stilomante, ognuna delle quali dotata di peculiarità esclusive. Solo affinando le nostre abilità potremo però ottenere accesso al sistema multiclasse grazie allo slot della classe secondaria, che ci permetterà di personalizzare il personaggio nei modi più disparati. Ogni classe è infine dotata di una specialità unica, due abilità d’azione tra cui scegliere e una specializzazione con abilità passive.

Se il gunplay e l’impostazione ludica generale sembrano funzionare, è altrettanto vero che non vi è nulla di veramente rivoluzionario ai fini del gioco giocato, tanto che – nonostante la discreta quantità di classi presenti – la giocabilità in senso stretto rimanderà fin troppo alla memoria il caro vecchio Borderlands, lasciandoci la sensazione che in tal senso si sarebbe potuto puntare su una maggiore varietà strutturale, prima ancora che estetica.

Vero, si spara tanto, raccogliendo sul campo decine di armi, munizioni e accessori, sbloccando quasi sempre nuove skill e altrettante abilità, ma forse è proprio questa sensazione di déjà vu a stonare con la volontà di proporre qualcosa di davvero inedito.

Nota per il comparto multiplayer: in Tiny Tina’s Wonderlands è infatti possibile giocare online o in modalità schermo condiviso a due giocatori (quest’ultimo supportato su PlayStation 4 e Xbox One) e a quattro giocatori (su PlayStation 5 e Xbox Series X|S). La modalità Cooperativa permette infatti di affrontare l’avventura con altri utenti – dotati anche di diversi livelli di esperienza – con il livello di nemici ed equipaggiamento proporzionale a quello dei tessifati partecipanti. Attenzione, però: durante la co-op si riceveranno gli stessi bottini, ragion per cui sarà importante (per non dire fondamentale) dividere le ricompense in maniera equa.

L’universo grafico di Tiny Tina

L’overworld è pieno zeppo di missioni principali e secondarie, con la possibilità di andare a zonzo per la mappa esplorabile: peccato solo che questa libertà del tutto apparente sia limitata dai consueti “muri” strutturali, oltre al fatto che le varie zone sono intervallate da fastidiosi caricamenti che, giocoforza, spezzeranno quella sensazione di avere a che fare con un open world di nome ma non di fatto, il classico mondo visto in dozzine di giochi di ruolo fantasy, completo di scontri causali (ed evitabili aggirandoli semplicemente). Chiaro quindi come a Gearbox non sia interessato troppo innovare una formula che ormai funziona a dovere da circa tredici anni.

Tiny Tina’s Wonderlands non cerca di stravolgere neppure lo stile grafico che ha reso immortale in un certo qual senso la saga di Borderlands: personaggi e ambientazioni sono quindi realizzate con la tecnica del cel-shading, perfettamente in linea con lo stile folle e per nulla serioso del nuovo looter-shooter fantasy di 2K.

Giocato su PC di fascia media, la presenza dei 60 fotogrammi al secondo anche con settaggi nazional-popolari mette sul piatto una qualità grafica e visiva sicuramente interessante, sebbene anche in questo caso non vi è chissà quale salto di qualità rispetto a Borderlands 3. Sia chiaro, in Tiny Tina’s Wonderlands è prima di tutto il colpo d’occhio e la folle estetica a farla da padrone, sebbene un maggiore risalto alla potenza della next-gen avrebbe forse reso il gioco visivamente memorabile.

Ultima ma non meno importante, la mancanza del doppiaggio in italiano, mitigata in ogni caso dalla presenza di un bel po’ di chiacchiere in lingua inglese che possono vantare la partecipazione di attori del calibro di Andy Samberg, Wanda Sykes, Will Arnett e Ashly Burch.

Versione recensita: PC