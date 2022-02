The Wolf Among Us 2 si mostra, finalmente, ma l’uscita è lontana

The Wolf Among Us 2 è uno di quei progetti su cui nessuno avrebbe scommesso, tranne Telltale Games, che a quanto pare ha avuto ragione da vendere.

La software house che ha dato i natali alla serie di The Walking Dead sta infatti vivendo una sorta di seconda giovinezza.

Del resto, dopo essere stato mostrato circa due anni fa durante i The Game Awards, The Wolf Among Us 2 è un po’ sparito dalle scene, lasciando temere il peggio, nonostante una recente immagine abbastanza criptica con i protagonisti del sequel abbia confermato che il sequel era ancora vivo.

Ora, dopo la promessa che oggi – 9 febbraio – avremmo finalmente visto il gioco in azione, ecco che è stato rilasciato il primo trailer completo del gioco.

Here's the first full trailer for THE WOLF AMONG US 2, coming in 2023 from @telltalegames pic.twitter.com/Us5iFexph1 — Summer Game Fest 2022 (@summergamefest) February 9, 2022

Stando a quanto rivelato pochi minuti fa, il gioco vedrà la luce nel 2023 in data da destinarsi, cosa questa che slitta e non di poco la release della nuova avventura targata Telltale.

Il titolo è inoltre atteso sia su PS5 che su Xbox Series X|S, oltre a un’uscita anche sulle “vecchie” PS4 e Xbox One, oltre che su Epic Store.

Il video, della durata di poco più di due minuti, ci lascia immergere nuovamente a Favolandia (così come viene chiamata nel fumetto originale Fables).

Ciò che è certo, è che The Wolf Among Us 2 sarà ambientato 6 mesi dopo la conclusione della prima stagione, con Bigby intento a farsi una ragione dall’essere passato da cattivo delle fiabe a protettore di Fabletown.

Ricordiamo che lo sviluppo del gioco è ricominciato da zero due anni fa, visto che Telltale Games ha deciso di utilizzare un nuovo engine per la prima volta in assoluto.

Ma non solo: il team di sviluppo in questione si metterà al lavoro presto anche su su una nuova IP, come era stato annunciato tempo fa proprio dai responsabili del team.