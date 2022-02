The Wolf Among Us 2, finalmente vedremo il sequel in azione (e manca poco!)

The Wolf Among Us 2 è uno dei titoli più attesi della rediviva Telltale Games, che di recente è risorta dalle ceneri con tanti progetti in attivo.

La software house diventata celebre con la famosissima avventura ispirata a The Walking Dead è vissuta tra alti e bassi, ma finalmente sta tornando.

L’ultima volta che si è parlato di The Wolf Among Us 2 è stato ben due anni fa durante i The Game Awards, e da allora il silenzio più totale.

Mentre qualche settimana fa Telltale Games aveva condiviso una immagine abbastanza criptica con i protagonisti del sequel, senza altre informazioni.

Mentre eravamo pronti ad altri mesi di silenzio, Telltale Games ci prende in contropiede e ci dà un appuntamento per seguire le prime novità sul progetto.

Tramite Twitter, la software house ha annunciato uno show speciale in cui The Wolf Among Us 2 sarà protagonista con un dietro le quinte inedito.

Greetings from Fabletown! You’re invited to join us for a behind-the-scenes look at #TWAU2 + more, hosted by @geoffkeighley. Wednesday 2/9, 10am PT#TheWolfIsBack pic.twitter.com/n9f9AWkY9i — Telltale Games (@telltalegames) February 7, 2022

Potremmo tornare a Favolandia, così come viene chiamata nel fumetto originale Fables, il 9 febbraio alle ore 19.00 italiane, con uno speciale appuntamento che verrà condotto da Geoff Keighley.

Ci aspettiamo un nuovo trailer, magari del gameplay e, perché no, anche una data di uscita? Chissà.

La cosa interessante è che, come accennato in maniera fugace nel tweet, avremo probabilmente degli aggiornamenti anche su altri progetti, come fa presagire quel “more” inserito nel tweet.

Quello che sappiamo già è che la storia è ambientata 6 mesi dopo la conclusione della prima stagione: Bigby sta ancora faticando nella sua transizione dal cattivo delle fiabe a protettore di Fabletown ed esplorerà maggiormente la difficoltà di nascondersi in piena vista nella vasta città.

Sono ancora pochissimi i dettagli che circondano la produzione, ma speriamo che l’appuntamento del 9 febbraio possa darci altre succose informazioni.

Un lavoro che è ricominciato da zero due anni fa, perché Telltale Games utilizzò un nuovo engine per la prima volta.

Dopo The Wolf Among Us 2, Telltale Games si metterà al lavoro su una nuova IP, come era stato annunciato tempo fa proprio dai responsabili della software house.