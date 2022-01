Telltale Games mostra un’immagine del sequel di un suo grande classico

La notizia che Telltale Games era al lavoro su The Wolf Among Us 2 risale ormai a circa tre anni fa, nonostante col passare dei mesi del progetto se n’è saputo decisamente poco.

La seconda stagione di una delle avventure più apprezzate di Telltale è stata segnata dalla chiusura – e conseguente riapertura – dello studio di sviluppo.

Alcuni giorni fa sono stati svelati i primi importanti dettagli sulla trama del gioco, oltre a un curioso retroscena sulla lavorazione dello stesso. A quanto pare, però, le novità non finiscono qui.

Come riportato anche da Windows Central, il CEO di Telltale Games Jamie Ottilie ha spiegato che The Wolf Among Us 2 è basato sulla “visione originale” delineata anni fa.

Parte di questo è nella storia, ambientata circa sei mesi dopo la conclusione del primo capitolo, agganciandosi in tutto e per tutto alle vicende del gioco originale, contraddistinto da un look e una trama unici.

La notizia della ripresa dello sviluppo di The Wolf Among Us 2 è arrivata durante i The Game Awards 2019: mentre la “vecchia” Telltale Games utilizzava un motore proprietario in tutti i suoi giochi, la nuova versione dello studio ha optato per l’Unreal Engine di Epic.

Potete dare un’occhiata a un nuovo rendering di Bigby Wolf e Snow White poco più in basso:

The Wolf Among Us 2 si trova attualmente in piena produzione, anche se al momento non è stata resa nota alcuna data di uscita ufficiale (vi terremo aggiornati).

Ottilie ha in ogni caso anche parlato della serie The Expanse di Telltale, annunciata sempre in occasione dei TGA 2021.

Co-sviluppato con Deck Nine (autori dell’ultimo Life is Strange), si tratterà di un prequel della serie attualmente disponibile su Amazon Prime. Nel gioco, i giocatori assumono il ruolo di Drummer, un Belter che lavora su una nave chiamata The Artemis.

Ricordiamo che Telltale ha mantenuto i diritti anche per gli adattamenti videoludici di Batman, visto che una terza stagione del Cavaliere Oscuro potrebbe essere in arrivo.