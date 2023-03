The Witcher, una clip “imbarazzante” mostra il motivo dell’abbandono di Henry Cavill

L’addio di Henry Cavill alla serie TV di The Witcher non è ancora stato mandato giù da un gran numero di fan, delusi dall’abbandono dell’attore dallo show Netflix.

Cavill tornerà in ogni caso a vestire i panni di Geralt di Rivia per la terza stagione, sempre ispirata al franchise di The Witcher (che trovate anche su Amazon nello storico terzo capitolo).

A prendere il posto dell’attore dalla Stagione 4 sarà Liam Hemsworth, una scelta che ancora oggi fa molto discutere. A quanto pare, però, è apparsa in rete una clip che sta facendo discutere i fan.

Dopo che è emerso che Cavill avrebbe potuto rimanere a bordo del progetto per ben 7 stagioni, una clip “imbarazzante” apparsa in rete avrebbe mostrato il motivo dell’abbandono di Cavill.

Come riportato anche da Gaming Bible, è diventato virale un breve video con un’intervista alla showrunner di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich e a Henry Cavill.

Le voci di un conflitto tra Cavill e Hissrich si sono moltiplicate col tempo: mentre alcuni credevano che Cavill avesse lasciato il ruolo di Geralt di Rivia per interpretare il sequel de L’Uomo d’Acciaio, ora cancellato, l’opinione generale è che abbia lasciato a causa di divergenze creative con Hissrich.

Anche se ciò è e resta un semplice pettegolezzo, il recente video virale potrebbe essere abbastanza eloquente, leggendo tra le righe. La clip in questione presenta alcuni sguardi molto imbarazzanti tra Cavill e Hissrich. La discussione sembra riguardare i piani per uccidere l’amato destriero di Geralt, Rutilia.

Right because Henry Cavill was the annoying and insufferable one in this situation… https://t.co/COYgbKB3s5 pic.twitter.com/qdCbPJWYAJ — mo (@mofromyt) March 9, 2023

Nella seconda stagione di The Witcher, il fedele destriero di Geralt muore. È una scena tragicamente commovente, interpretata brillantemente da Cavill. Inizialmente, Hissrich voleva trasformare questa sequenza in una meta-commedia con Geralt che acquistava semplicemente un nuovo cavallo e lo chiamava di nuovo Rutilia, cosa che accade sia nei giochi che nei libri.

Tuttavia, Cavill voleva fare qualcosa di diverso, qualcosa che facesse leva sulle corde del pubblico. Dopo la morte di Rutilia, ecco la battuta che Cavill ha scritto per Geralt: «Goditi la tua ultima passeggiata attraverso il prato e la nebbia. Non aver paura di lei, perché è tua amica».

A fronte di ciò, e del fatto che la Hissrich voleva “altro”, la clip che è diventata virale e con un significato ancora maggiore, visto che basta fare due più due per capire la frustrazione sui volti di Henry Cavill e Lauren Schmidt Hissrich, così come lo scambio di sguardi “seriosi”.

Una vicenda sicuramente controversa sulla quale è intervenuto perfino la voce di Geralt nei videogiochi, criticando apertamente Netflix per la sua decisione di differire in maniera netta dalle storie originali.

Ma non solo: un ex sceneggiatore aveva svelato che molti showrunner non solo non erano fan del materiale originale, ma che addirittura lo prendevano in giro.