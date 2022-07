The Witcher Stagione 3, stop alle riprese (e la motivazione è seria)

Come saprete, le riprese della Stagione 3 di The Witcher, il nuovo ciclo di episodi che vedrà il ritorno dei personaggi creati dalla penna di Andrzej Sapkowski, sono attualmente in corso.

Henry Cavill vestirà nuovamente i panni di Geralt di Rivia, visto anche nell’ormai noto The Witcher 3 Wild Hunt, terzo capitolo della saga di CD Projekt RED (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso).

Ora, mentre si stanno svolgendo alcuni ciak chiave relativamente ad alcune sequenze molto attese dai fan, è arrivata una piccola doccia fredda.

Come riportato da Redanian Intelligence, le riprese della stagione 3 di The Witcher sono state interrotte poiché Henry Cavill è risultato positivo al COVID.

Henry Cavill è Geralt in The Witcher (Netflix)

Secondo il report, dopo la pausa del fine settimana la produzione avrebbe dovuto ricominciare i lavori lunedì 25 luglio, ma a quanto pare non è stato così.

Cavill ha infatti contratto il COVID, nonostante le fonti abbiano riportato la notizia che l’attore è in ottime condizioni di salute e guarirà presto. Stando a ciò, le riprese potranno ricominciare tra qualche giorno, sebbene non è stata resa nota una data esatta.

Ricordiamo che nel cast della serie, oltre a Cavill, troveremo anche Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard e Lars Mikkelsen.

Non è la prima volta che un problema di salute di Henry Cavill blocca le riprese dello show: a dicembre 2020, durante le riprese della seconda stagione, l’attore stava attraversando un percorso definito “assault course” nell’Arborfield Studios, infortunandosi a una gamba.

In attesa che le riprese dello show ripartano regolarmente, vi suggeriamo di recuperare al più presto tutto quello che sappiamo sulla Stagione 3 di The Witcher su Netflix.

