The Witcher Stagione 3 sta girando le sequenze più attese dai fan

Netflix è ancora al lavoro sulla Stagione 3 di The Witcher, il nuovo ciclo di episodi che vedrà il ritorno dei personaggi creati dalla penna di Andrzej Sapkowski (portati poi anche all’interno dei videogiochi di CD Projekt).

Henry Cavill vestirà nuovamente i panni di Geralt di Rivia, visto anche nel celebre The Witcher 3 Wild Hunt, terzo capitolo del franchise amato da generazioni.

Ora, mentre il cast della terza stagione continua ad ampliarsi, continuano ad arrivare ottime notizie dal set della nuova serie prevista prossimanente.

Come riportato infatti dal noto e affidabile portale Redanian Intelligence, i fan saranno felici di sapere che la crew sta girando la sequenza più attesa in assoluto dai fan.

Attenzione: da ora seguono spoiler tratti dai romanzi originali di The Witcher. Proseguite a vostro rischio, solo ed esclusivamente se avete letto le opere in questione o conoscete lo svolgersi degli eventi.

Chiunque abbia letto il romanzo Il tempo della guerra di Andrzej Sapkowski ricorderà che le cose si fanno molto, molto più interessanti quando Geralt, Yennefer e Ciri arrivano sull’isola dei maghi, Thanedd.

Nel romanzo, era la prima volta che i lettori del libro venivano introdotti in questo luogo magico abitato da persone non proprio raccomandabili: quando i protagonisti dello show metteranno piede sull’isola, questi sarà già conosciuto per la sua Scuola di Streghe, Aretuza.

Lo show ha del resto gettato le basi per gli eventi che si verificheranno nella terza stagione fin dall’inizio, quando ha scelto di esplorare la storia di Yennefer introducendo molti dei suoi compagni maghi molto prima rispetto a quanto letto nei libri.

Ora, sembra anche che un evento che si preannunciava da due stagioni sia stato girato a porte chiuse, all’interno degli intricati set dei Longcross Studios.

Queste attesissime sequenze saranno mostrate negli episodi cinque e/o sei della prossima stagione e saranno dirette da Loni Peristere.

Al centro di tutto, Cassie Clare, che interpreta la maga Philippa Eilhart: i fan ricorderanno che Philippa è apparsa brevemente in forma umana alla fine della seconda stagione, dopo aver trascorso la maggior parte del tempo in forma di gufo.

Philippa sarà un personaggio incredibilmente importante nelle stagioni a venire nonché uno dei due personaggi chiave in lizza per il potere sull’isola di Thanedd. Ma non solo: al varco è atteso anche Lars Mikkelsen, che interpreta il mago che tutti odiano, Stregobor.

Intento a tramare contro Yennefer e Tissaia, Stregobor avrà finalmente il suo momento da protagonista nella terza stagione, durante gli eventi di Thanedd? Staremo a vedere, ma è davvero molto probabile che la risposta sia positiva.

In attesa di saperne di più, vi suggeriamo anche di recuperare al più presto tutto quello che sappiamo sulla Stagione 3 di The Witcher su Netflix.