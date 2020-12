The Witcher Netflix, incidente per Henry Cavill!

Le riprese della seconda stagione Netflix di The Witcher hanno di recente di nuovo preso il via – dopo i numerosi stop per via dell’emergenza sanitaria mondiale – in vista dell’uscita prevista per il prossimo 2021 sul catalogo streaming.

A quanto pare, però, la produzione potrebbe arrestarsi nuovamente, a causa di un incidente che ha coinvolto l’attore Henry Cavill sul set dello show, il quale si è infortunato durante i lavori.

Stando alle informazioni rilasciate in queste ore, Cavill stava attraversando un percorso definito “assault course” nell’Arborfield Studios, infortunandosi a una gamba. Questo, stando alle informazioni rilasciate dal Toronto Sun (via ComicBook).

Al momento non è stato reso noto se si è tratta di un danno di seria entità (e soprattutto dovuto a cosa nello specifico), oppure magari solo di un infortunio muscolare di facile guarigione.

Il portale di informazione parla di “grande dolore”, tanto da richiedere assistenza del personale medico d’emergenza. Insomma, una “maledizione” quella della serie dedicata a Geralt di Rivia che sembra non voler portare a conclusione le riprese della seconda stagione dello show.

Al momento in cui scriviamo la produzione non ha confermato un ulteriore stop dei lavori (in ogni caso piuttosto probabile). Vi terremo aggiornati.

Oltre a Cavill e alla Hanssen, nel cast della nuova stagione torneranno anche Anya Chalotra nei panni di Yennefer, Freya Allan in quelli di Cirilla e Joey Batey in quelli di Jaskier (Ranuncolo).

Ma non solo: lo show Netflix vedrà anche la presenza di Jodhi May (Regina Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Saccoditopo), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Millie Brady (Renfri) e Kristofer Hivju.

L’uscita della seconda stagione di The Witcher avverrà nel corso del prossimo anno in esclusiva sul catalogo Netflix.