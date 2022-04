The Witcher Stagione 3 presenta il cast di nuovi attori, con sorprese

Poche settimane fa Netflix ha ufficializzato l’inizio alla produzione della Stagione 3 di The Witcher, sebbene ora è il turno di fare la conoscenza del cast ufficiale della serie.

Il nuovo ciclo di episodi ispirati alle opere dello scrittore Andrzej Sapkowski, in arrivo sul catalogo streaming, vedrà ovviamente Henry Cavill nuovamente nei panni di Geralt di Rivia, personaggio visto anche nel terzo capitolo della saga di videogiochi (che trovate su Amazon a prezzo notevole).

La trama della prossima stagione ha anticipato del resto una serie di episodi ricchi di sorprese, sebbene il numero di puntate resta al momento ignoto.

Quindi, dopo il primo scatto che ha mostrato la famiglia al gran completo, è il momento di scoprire i volti di questa nuova stagione.

Un'immagine di Geralt.

In un post pubblicato sul profilo ufficiale Twitter, sono stati confermati quattro nuovi ingressi nel cast dello show, i quali vanno quindi ad aggiungersi a quelli confermati in precedenza.

Robbie Amell sarà Gallatin, Meng’er Zang coprirà il ruolo di Milva, mentre Hugh Skinner vestirà i panni del Principe Radovid. Ultima ma non meno importante, Christelle Elwin nel ruolo di Mistle.

Oltre a questi, Anya Chalotra è attesa nuovamente nei panni di Yennefer, Freya Allan in quelli di Cirilla e, ovviamente, Cavill sarà il protagonista Geralt di Rivia.

Welcome to the Continent! We’re thrilled to introduce our new cast of royals, warriors, and outlaws making their debut in #TheWitcher Season 3. pic.twitter.com/WKsmt2dK1u — The Witcher (@witchernetflix) April 14, 2022

Parte della sinossi ufficiale recita: «mentre monarchi, maghi e bestie del Continente si danno battaglia per catturarla, Geralt conduce Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla.»

Nell’attesa, date un’occhiata anche alla nostra recensione della seconda stagione, che trovate ovviamente sulle pagine di SpazioGames, in modo da rinfrescarvi la memoria prima del debutto della nuova serie.

