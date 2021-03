The Witcher Stagione 2, tornerà un personaggio dell’intera trilogia CD Projekt

La seconda stagione della serie The Witcher, in arrivo prossimamente sul catalogo Netflix, è al momento ancora priva di una data di rilascio ufficiale. Nonostante i fan siano quindi in trepidante attesa di bone nuove, sono ora arrivati altri aggiornamenti sul cast di personaggi che faranno la loro apparizione nella serie fantasy ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski.

Secondo il sito Redanian Intelligence (da sempre fonte di informazioni molto affidabile) ha riferito infatti che il personaggio di Philippa Eilhart – consigliere del re Vizimir II di Redania nonché capo della Loggia delle streghe – apparirà nella seconda stagione dello show (via PCGamesN).

Un'immagine di Philippa Eilhart.

L’attrice che potrebbe vestire i panni del personaggio è Cassie Clare, nota per Deathrace – Anarchia, Seven Sisters, La bella e la bestia e Mamma Mia! Ci risiamo. IMDb sottolinea che la Clare è a Londra, probabilmente impegnata proprio nelle riprese della serie di The Witcher.

Il personaggio di Philippa Eilhart (Filippa, in polacco e in italiano) è la consigliera di Re Vizimir II, rimasta alla corte di Redania anche dopo la sua morte (di cui era ritenuta responsabile). Maga ultracentenaria, è nota per aver guidato il colpo di stato di Thannedd contro la Confraternita dei Maghi, oltre a fondare – e guidare – la Loggia delle Streghe.

Vittima della caccia alle streghe ad opera di Willemer e dei suoi uomini, Philippa è apparsa nella trilogia di videogiochi prodotta e sviluppata da CD Projekt RED. Ancora ignoto il suo ruolo all’interno della serie Netflix.

Nel cast della serie ritroveremo ancora una volta Henry Cavill nei panni di Geralt, Anya Chalotra nel ruolo di Yennefer, MyAnna Buring come Tissaia, Mimi Ndiweni nei panni di Fringilla, Therica Wilson-Read nel ruolo di Sabrina e Millie Brady nelle vesti della principessa Renfri.

La seconda stagione dedicata a The Witcher uscirà sul catalogo Netflix nel corso del 2021.