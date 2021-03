The Witcher, Stagione 2 con la Caccia Selvaggia? Foto dal set

Nuove foto provenienti dal set anticipano che in The Witcher Stagione 2 farà il suo debutto la Caccia Selvaggia.

Le immagini arrivano da North Devon, nel Regno Unito, e in particolare da una spiaggia – Saunton Sands – dove stanno avvenendo le riprese per la seconda stagione.

Gli scatti in sé non sono particolarmente definiti ma quello che vediamo è abbastanza inequivocabile, nonostante qualcuno avrebbe potuto immaginare che gli autori si giocassero questa carta più in là.

Ci sono infatti cavalieri bardati di tutto punto, insieme ai loro destrieri, in maniera molto simile a quanto visto nei videogiochi (The Witcher 3: Wild Hunt, soprattutto) e descritto nei libri del creatore Sapkowski.

Le nuove foto sono state scattate dal Mail Online sembrano proprio raffigurare la crew di Eredin intenta in una cavalcata verso una destinazione sconosciuta.

«Gli attori erano preparati a girare un’intensa scena di battaglia mentre tenevano le loro lance e spade alte e i loro cavalli partivano in corsa», si legge nel report.

Mentre i cavalieri indossano degli inquietanti elmi che ne coprono il viso, ce n’è uno a volto scoperto che parrebbe esserne il leader (forse Eredin in persona).

Redenian Intelligence, sito specializzato nella saga, conferma questo report e aggiunge che Henry Cavill – protagonista nei panni di Geralt di Rivia – sarebbe stato avvistato sullo stesso set.

Non è da escludere, quindi, non solo che la Caccia Selvaggia sia coinvolta in The Witcher 2 ma anche che possa avere un primo contatto con Geralt.

Di recente era stato svelato, ad ogni modo, il cast dell’intera Stagione 2 e Netflix era stata evidentemente brava nel camuffare la cosa.

Mentre si lavora ad una nuova stagione, a conferma dei piani ambiziosi per il brand, c’è già uno spin-off prequel in cantiere, con una prestigiosa new entry tra gli attori coinvolti.