The Witcher Stagione 2, svelato il cast completo (e i personaggi) della nuova serie

C’è grande attesa per il debutto della seconda stagione di The Witcher, la serie Netflix ispirata ai romanzi omonimi (da cui è stata tratta la celebre saga di videogiochi a cura di CD Projekt RED).

Ora, il colosso della streaming ha alzato il sipario su sette, nuovi attori e attrici che entreranno nel cast della prossima seconda stagione (via Twitter).

Si parte con Adjoa Andoh nei panni di Nenneke, passando per Cassie Clare come Phillippa Eilhart (come già anticipato nei giorni scorsi). A seguire troviamo Liz Carr come Fenn, Graham McTavish nel ruolo di Dijkstra, Kevin Doyle come Ba’lian, Simon Callow nei panni di Codringher e Chris Fulton come Rience.

Questi andranno ad affiancare Anya Chalotra nuovamente nei panni di Yennefer, Freya Allan in quelli di Cirilla e, ovviamente, Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia.

Poco sotto, la sinossi ufficiale della nuova stagione:

Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno.

Ricordiamo che Netflix ha in cantiere anche uno spin-off chiamato The Witcher: Blood Origin, ambientato 1200 anni prima l’arrivo di Geralt di Rivia e raccontando la nascita del primo witcher.

Avete già letto anche perché Geralt ha i capelli bianchi nella serie Netflix? The Witcher Stagione 2 uscirà sul catalogo Netflix nel corso del 2021, in data da destinarsi.