The Witcher serie TV, la Stagione 3 darà un «addio eroico» a Henry Cavill

Fra pochi mesi saremo finalmente in grado di scoprire la Stagione 3 di The Witcher su Netflix, che vedrà Henry Cavill interpretare i panni di Geralt per l’ultima volta, lasciando dalla Quarta Stagione l’eredità del ruolo all’attore Liam Hemsworth.

Un addio ancora oggi decisamente poco digerito non solo da chi ha avuto modo di scoprire la saga attraverso la serie TV, ma anche dai fan che avevano già apprezzato le gesta dello strigo dai romanzi e dai videogiochi che ha ispirato (potete prenotare la Complete Edition di The Witcher 3 su Amazon).

Inizialmente molti fan erano convinti che la sua rinuncia a uno dei ruoli più amati fosse dovuta al suo imminente ritorno come Superman nell’universo cinematografico DC e che, dopo il recente addio all’Uomo d’Acciaio, potesse tornare nei panni dello strigo. Tuttavia, è stato confermato non solo che non sarà così, ma che Henry Cavill sta già preparando una serie ispirata a Warhammer 40K, di cui sarà anche il produttore esecutivo.

Secondo quanto rivelato dalla showrunner Lauren Hissrich, scopriremo la verità su questa clamorosa decisione soltanto tra 6 mesi, ma nel frattempo la produzione ha confermato tutta la volontà di onorarlo nel migliore dei modi, consegnandogli un «addio eroico» alla fine della terza stagione.

In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly (via Redanian Intelligence), la showrunner ha infatti ribadito che l’attore ha dato davvero tutto per rendere questo show un successo, dunque anche la produzione vuole fare tutto ciò che è in suo potere per onorarlo nel migliore dei modi.

Questo significa non solo garantire un adattamento quanto più fedele possibile al romanzo originale — a differenza della precedente stagione, che si è presa più di qualche libertà — ma anche salutare il suo Geralt come un vero eroe:

«La grande svolta di Geralt riguarda il voler rinunciare alla neutralità ed essere pronto a fare qualunque cosa sia necessaria per arrivare a Ciri. Secondo me, questo è l’addio più eroico che potessimo avere, anche se non l’avevamo scritto per questo motivo».

Lauren Hissrich spiega infatti che il protagonista di The Witcher cambierà radicalmente nella Stagione 4 rispetto allo strigo che i fan hanno amato e apprezzato, un aspetto che sarà evidenziato anche dal nuovo casting:

«Geralt avrà una nuova missione nella sua mente, quando lo ritroveremo nella Stagione 4. È un Geralt leggermente diverso di quello che ci aspettavamo. A tal proposito, oggi questo è un eufemismo».

La showrunner non ha comunque escluso che Cavill possa comunque tornare nello show con un ruolo minore sotto forma di cameo, anche se per il momento questa possibilità non è stata ancora presa in considerazione.

Ad ogni modo, per quanto riguarda la Stagione 3 di The Witcher, sembra che i fan avranno modo di apprezzare pienamente il Geralt di Cavill e assistere ad un suo cambiamento eroico: anche se non intenzionale, il suo addio alla serie potrebbe assumere un impatto ancora più forte per la community.

Nel frattempo, anche i videogiochi hanno deciso di onorare la star dello show aggiungendo un simpatico easter egg: all’interno dell’edizione next-gen di The Witcher 3 è infatti possibile scoprire un riferimento a Kal, il cane di Henry Cavill.