No, Henry Cavill non tornerà in The Witcher: sarebbe in arrivo lo show “dei sogni”

La notizia del mancato ritorno di Henry Cavill come Superman aveva riacceso l’entusiasmo dei fan della serie TV The Witcher, che hanno sperato fino alla fine che l’attore potesse tornare a interpretare i panni di Geralt.

Sfortunatamente per i fan, sembra che questo ritorno non potrà essere realizzato: Netflix era stata infatti molto chiara sulla sua sostituzione, annunciando pubblicamente che dalla Stagione 4 sarà Liam Hemsworth a interpretare il celebre strigo ispirato ai romanzi e agli omonimi videogiochi (trovate The Witcher 3 su Amazon).

Uno scoop di Variety ha infatti confermato che i piani del colosso dello streaming non sono affatto cambiati, nonostante i desideri dei fan delle ultime ore: la produzione andrà avanti con il nuovo casting, esattamente come annunciato.

Ma proprio poche ore fa è arrivato un ulteriore scoop, questa volta tramite The Hollywood Reporter: pare infatti che Henry Cavill sarà il produttore esecutivo e la star di una nuova serie Amazon, ispirata al mondo di Warhammer 40K.

Addio The Witcher, benvenuto Warhammer 40K?

La passione dell’ex Superman e Geralt per il brand è ormai nota ed erano stati in molti i fan a desiderare che un progetto simile potesse diventare realtà, inclusi perfino alcuni celebri attori.

Stando al report di THR, Amazon sarebbe ormai nelle fasi finali della trattativa con Games Workshop per finalizzare l’affare, di cui potrebbe occuparsi anche Vertigo Entertainment: al momento non ci sarebbero però sceneggiatori confermati, dato che saremmo solo nelle fasi iniziali di pre-produzione.

Ciò che sembrerebbe certo sarebbe l’eventuale coinvolgimento di Henry Cavill, che realizzerebbe uno dei suoi sogni e contribuirà in prima persona alla realizzazione come produttore esecutivo: un progetto che renderebbe sicuramente entusiasta non solo lo stesso attore, ma anche numerosi fan in tutto il mondo.

Per il momento, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni e attendere eventuali conferme ufficiali. In ogni caso, per diversi motivi, sembra proprio che l’attore non potrà fare altro che mettere da parte le spade da Witcher e dedicarsi a nuove avventure.

Per quanto riguarda invece i fan della serie Netflix, adesso non potranno fare altro che scoprire quale sarà l’aspetto di Liam Hemsworth: qualcuno ha già provato a immaginarlo nei panni di Geralt, con risultati davvero niente male.