The Witcher omaggia Henry Cavill… o almeno il suo cane, dopo l’addio

Henry Cavill è la persone del momento nei videogiochi e non necessariamente per ragioni positive, perché come sapete l’attore non sarà più Geralt in The Witcher.

Un duro colpo per l’attore appassionatissimo dei romanzi (li trovate tutti su Amazon), che si è ritrovato dal vivere un sogno all’abbandonarlo.

L’abbandono della serie Netflix è stato un duro colpo anche per gli appassionati, che fino all’ultimo hanno sperato che Henry Cavill potesse tornare.

The Witcher si continuerà a fare senza l’attore, una novità che per molti è stata definita come “una cosa grossa”, e siamo d’accordo.

Ma Henry Cavill e The Witcher vivranno a lungo insieme, tanto che nel terzo capitolo della saga è stato inserito un omaggio a lui.

O meglio, al suo cane.

Come riporta PC Gamer, un fan ha scoperto un chiaro riferimento a Kal, il cagnone di Henry Cavill con cui l’attore spesso si immortala, portandolo anche in giro nei suoi tour promozionali.

Kal, che si chiama così proprio per omaggiare quel certo supereroe col mantello che Cavill ha interpretato, è una razza Akita americana ed è il migliore amico del nostro Geralt.

Il tributo al quadrupede in The Witcher 3 è stato individuato da un fan su Twitter:

Here's a reference to Henry Cavil / his dog in the Devil's pit! Kal settles down in the area several days after you get one of the "good" endings in the new quest from the Witcher 3's Next-Gen edition. @witchergame

I wanna thank @PhiWeber for confirming the reference :) pic.twitter.com/d6AtgjGuXB — xLetalis (@xLetalis) December 15, 2022

A quanto pare Kal è presente nell’area Devil’s Pit del gioco, e compare per sbriciare negli affari di Geralt dopo aver ottenuto uno dei finali positivi nella nuova missione inserite con l’aggiornamento next-gen.

Un tributo ad Henry Cavill confermato anche dal lead quest designer di CDPR Philip Weber, fatto dopo la notizia dell’abbandono del ruolo di Superman da parte dell’attore: «è bello che abbiamo avuto una piccola opportunità per mostrare il nostro apprezzamento per la grande passione ed entusiasmo che Henry ha mostrato per The Witcher.»

Se non per questo bel tributo al suo migliore amico a quattro zampe, siamo sicuri che Cavill si consolerà con il suo nuovo ruolo che, ancora di più che The Witcher e Superman, è quello che attendeva da una vita.

