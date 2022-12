Perché Henry Cavill ha detto addio a The Witcher? «Ne parliamo tra 6 mesi»

Una delle notizie che ha deluso maggiormente i fan nel 2022 è stato sicuramente l’annuncio dell’addio di Henry Cavill alla serie TV di The Witcher: la terza Stagione sarà l’ultima volta che vedremo l’attore nei panni di Geralt.

Gli appassionati non hanno ancora digerito la sua partenza dalla serie, soprattutto perché Cavill ha dimostrato più volte di nutrire una grande passione per i romanzi originali e per i videogiochi che ha ispirato (trovate The Witcher 3 su Amazon).

Dopo che nelle scorse ore è arrivato perfino l’addio a Superman, molti fan avevano iniziato a sperare in un possibile ritorno in extremis della star: tuttavia, oggi sappiamo che ciò non accadrà. È notizia infatti di pochi giorni fa che Cavill sarà la star di una serie TV di Warhammer 40.000 prodotta da Amazon, di cui sarà anche il produttore esecutivo.

Gli showrunner della serie hanno sempre ammesso di comprendere come mai i fan non abbiano mai digerito la sua partenza, ma fino a questo momento nessuno ha mai risposto a una domanda fondamentale: perché Henry Cavill ha deciso di dire addio a The Witcher?

In un’intervista rilasciata a NME (via Dexerto), Lauren Hissrich è tornata a parlare dell’argomento, svelando di essere pronta a entrare maggiormente nel dettaglio su ciò che è realmente successo. Tuttavia, i fan dovranno avere pazienza e attendere per ben 6 mesi:

«Ho molto da dire e credo che ci sia molto che, sapete… ovviamente non entreremo mai nello specifico sul perché Henry ci ha lasciato e tutte le motivazioni, ma ciò che posso dire è che è stata una relazione con rispetto reciproco. Quindi vi prego, vi prego, vi prego tornate tra 6 mesi quando potremo parlarne».

La showrunner sottolinea infatti che per il momento non è possibile entrare nello specifico sulle motivazioni dell’addio per un semplice motivo: la Stagione 3 di The Witcher non è ancora stata nemmeno distribuita su Netflix.

Dovremo dunque attendere il prossimo anno e, non appena la terza Stagione sarà ufficialmente disponibile, forse potremo finalmente scoprire la verità su ciò che ha spinto l’attore a rinunciare a uno dei ruoli più amati dalla community.

Ciò che i fan sospettano è che l’attore potrebbe aver scelto di dire addio per il modo in cui veniva trattato il materiale di partenza che, stando a quanto riportato recentemente, forse veniva addirittura preso in giro da diversi sceneggiatori.

Un’ipotesi prontamente smentita dalla stessa Hissrich, lasciando però un grande mistero sulle reali motivazioni per l’addio dell’attore. Non ci resta dunque che avere pazienza per scoprire la verità, una volta per tutte.