The Witcher, Henry Cavill sarà di nuovo Geralt? I fan tornano a sperare

I fan della serie TV The Witcher non hanno ancora — comprensibilmente — digerito pienamente l’addio di Henry Cavill dalla serie, che sembrava essere inevitabile a causa degli imminenti impegni che avrebbero portare l’attore a vestire nuovamente i panni di Superman nell’universo DC.

Tuttavia, nelle ultime ore è cambiato clamorosamente tutto: James Gunn e Henry Cavill hanno infatti confermato che sta iniziando un nuovo ciclo di racconti per i prossimi film che, sfortunatamente per l’attore, non lo coinvolgeranno più nei panni dell’Uomo d’Acciaio.

Una notizia che ha inevitabilmente colto di sorpresa anche i fan dello show Netflix e dei rispettivi videogiochi (trovate The Witcher 3 su Amazon), che hanno iniziato a domandarsi se questo potrebbe significare un clamoroso ritorno a sorpresa dell’attore nel ruolo dello strigo.

Come riportato da ComicBook, il trend «The Witcher» è volato in cima ai post di Twitter dopo la notizia dell’addio a Superman e molti fan sono tornati a chiedere a Netflix di riprenderlo sul set, sulla scia della petizione che ha raggiunto numeri impressionanti.

In realtà, l’ipotesi di un suo ritorno a sorpresa appare decisamente improbabile: non solo è già stato annunciato che Liam Hemsworth sarà il suo sostituto, ma è probabile che il suo addio sia dovuto anche ad alcune divergenze creative e non solo al suo impegno, ormai annullato, come Superman.

Tuttavia, Netflix aveva recentemente fatto delle aperture verso i fan, ammettendo di capire perfettamente perché i fan non hanno digerito l’addio di Henry Cavill. Da qui, la suggestione di alcuni fan, per quanto improbabile essa sia: il colosso dello streaming potrebbe approfittare della situazione per convincere in extremis l’attore a tornare nello show.

Henry Cavill returning as Superman was big BUT likely not the reason for his departure from The Witcher.

Quite clear there were creative differences.

Now though, does Netflix try to throw money at him to get him to come back as Geralt since he's no longer Supes? Does that work?

— Michael (@LegacyKillaHD) December 15, 2022